Binnenkort kunt u voormalig Blink-182-frontman Tom DeLonge over ufo's horen praten in de History-docureeks Unidentified: Inside America's UFO Investigation. Beroemdheden zoeken wel vaker onverwachte nieuwe professionele horizonten op.

Tom DeLonge

Vroeger: frontman van Blink-182

Nu: ufo-expert

Fans van de band hadden het misschien zien aankomen. DeLonge ontwikkelde als tiener al een passie voor ufo's en buitenaards leven en zong in het nummer Aliens Exist al 'I know the CIA would say what you hear is all hearsay, I wish someone would tell me what was right'. Na zijn vertrek bij Blink-182 richtte hij de in ufo's gespecialiseerde To the Stars Academy of Arts & Science op, werd hij bekroond met de UFO Researcher of the Year Award en producete hij Unidentified: Inside America's UFO Investigation, de documentairereeks van History waarin hij nu ook zelf aan het woord komt.

Tom Selleck

Vroeger: acteur

Nu: avocadokweker

Naast voltijds snorrendrager en succesvolle acteur in onder meer Magnum P.I., Three Men and a Baby en Friends mag Selleck zich ook professioneel avocadokweker noemen. Sinds hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, spendeert hij het gros van zijn tijd op zijn plantage in Californië. De avocadoboerderij naast hem wordt trouwens uitgebaat door Jamie Foxx, al benadrukt Selleck graag dat diens avocado's net iets minder lekker zijn. Bizar detail: Selleck lust zelf geen avocado's. 'Ik moet ervan kokhalzen', liet hij weten in een interview.

Vanilla Ice

Vroeger: rapper

Nu: renoveerder

Het gigantische succes van Ice Ice Baby ten spijt vond Vanilla Ice moeilijk zijn weg in de muziekwereld. Na enkele tevergeefse hitpogingen besloot Robert Matthew Van Winkle, zoals de man echt heet, zich dan maar op vastgoed te storten. Sinds midden jaren negentig koopt hij vervallen huizen op om ze te renoveren en opnieuw te verkopen. Af en toe doet hij dat zelfs in het bijzijn van een cameraploeg, met de realityreeks The Vanilla Ice Project tot gevolg. De perfecte slogan heeft hij alvast: 'We'll make it cool as ice, at a price that's extra nice.

MC Hammer

Vroeger: rapper

Nu: dominee

Hij begon zijn carrière in een christelijke rapgroep en namedropte God ook later geregeld in zijn nummers, maar toch waren veel fans verrast toen de U Can't Touch This-rapper eind jaren negentig dominee werd en een eigen programma genaamd MC Hammer and Friends kreeg op de christelijke zender TBN. Alvast een professionele meevaller: de MC uit zijn artiestennaam recycleert hij nu als afkorting voor Man of Christ. 'Ain't no party like the Holy Ghost party', vat Hammer zijn nieuwe roeping samen.

Vroeger: frontman van Blink-182 Nu: ufo-expert Fans van de band hadden het misschien zien aankomen. DeLonge ontwikkelde als tiener al een passie voor ufo's en buitenaards leven en zong in het nummer Aliens Exist al 'I know the CIA would say what you hear is all hearsay, I wish someone would tell me what was right'. Na zijn vertrek bij Blink-182 richtte hij de in ufo's gespecialiseerde To the Stars Academy of Arts & Science op, werd hij bekroond met de UFO Researcher of the Year Award en producete hij Unidentified: Inside America's UFO Investigation, de documentairereeks van History waarin hij nu ook zelf aan het woord komt. Vroeger: acteur Nu: avocadokweker Naast voltijds snorrendrager en succesvolle acteur in onder meer Magnum P.I., Three Men and a Baby en Friends mag Selleck zich ook professioneel avocadokweker noemen. Sinds hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, spendeert hij het gros van zijn tijd op zijn plantage in Californië. De avocadoboerderij naast hem wordt trouwens uitgebaat door Jamie Foxx, al benadrukt Selleck graag dat diens avocado's net iets minder lekker zijn. Bizar detail: Selleck lust zelf geen avocado's. 'Ik moet ervan kokhalzen', liet hij weten in een interview. Vroeger: rapper Nu: renoveerder Het gigantische succes van Ice Ice Baby ten spijt vond Vanilla Ice moeilijk zijn weg in de muziekwereld. Na enkele tevergeefse hitpogingen besloot Robert Matthew Van Winkle, zoals de man echt heet, zich dan maar op vastgoed te storten. Sinds midden jaren negentig koopt hij vervallen huizen op om ze te renoveren en opnieuw te verkopen. Af en toe doet hij dat zelfs in het bijzijn van een cameraploeg, met de realityreeks The Vanilla Ice Project tot gevolg. De perfecte slogan heeft hij alvast: 'We'll make it cool as ice, at a price that's extra nice. Vroeger: rapper Nu: dominee Hij begon zijn carrière in een christelijke rapgroep en namedropte God ook later geregeld in zijn nummers, maar toch waren veel fans verrast toen de U Can't Touch This-rapper eind jaren negentig dominee werd en een eigen programma genaamd MC Hammer and Friends kreeg op de christelijke zender TBN. Alvast een professionele meevaller: de MC uit zijn artiestennaam recycleert hij nu als afkorting voor Man of Christ. 'Ain't no party like the Holy Ghost party', vat Hammer zijn nieuwe roeping samen.