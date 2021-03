Steven Spielberg gaat een biopic over zijn eigen jeugd schrijven en regisseren, zo kondigde hij eerder deze maand aan. Dat klinkt misschien een tikje ijdel, maar hij is niet de eerste.

Madonna Net als Spielberg zal het popicoon haar biopic niet alleen zelf regisseren, maar schrijft ze momenteel ook mee aan het scenario, samen met Juno-scenariste Diablo Cody. De film zal onder meer focussen op haar evolutie als artiest en haar worstelingen als vrouw in een mannenwereld. 'Er zijn zo veel onvertelde en inspirerende verhalen en wie kan ze beter vertellen dan ikzelf?' redeneert Madonna. Alejandro Jodorowsky Als Jodorowsky, regisseur van cultfilms als The Holy Mountain, zich aan een autobiopic waagt, verwacht u beter geen rechtlijnige samenvatting van zijn leven. In La danza de la realidad (2013) keert de cultcineast terug naar zijn jeugd in Chili, al is de grens tussen feit en fictie nooit echt duidelijk. Zo probeert zijn vader de president te vermoorden, communiceert zijn moeder al zingend en spelen naast hijzelf ook zijn drie zonen en kleinzoon mee in de film. Drie jaar later verscheen het vervolg Poesía sin fin, en als het van Jodorowsky - 93 ondertussen - afhangt, volgen er nog drie sequels. Agnès Varda Zowat het halve oeuvre van de Franse avant-garderegisseur bevat autobiografische elementen, maar vooral in haar laatste film Varda par Agnès (2019), die kort voor haar overlijden verscheen en gebaseerd is op haar gelijknamige autobiografie, richt ze de spotlights op zichzelf. Varda voorziet daarin tekst en uitleg bij haar werk, leven en inspiratiebronnen, als een soort postume lezing. Gucci ManeMag u binnenkort ook verwachten: een biopic over de Amerikaanse rapper gebaseerd op zijn bestseller The Autobiography of Gucci Mane. Geen idee hoever het intussen met de film staat, maar anderhalf jaar geleden liet Mane weten dat hij bezig was aan het script. Bovendien stelde de man, die acteerervaring opdeed in Spring Breakers, voor om zichzelf te vertolken.