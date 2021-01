Néé, dat is niet Katy Perry in de videoclip bij Not the End of the World.

De grap dat Perry en Deschanel op elkaar lijken gaat al bijna even lang mee als hun carrières, maar bereikte onlangs een hoogtepunt toen de zangeres haar acterende lookalike liet opdraven in de videoclip bij haar nieuwste single Not the End of the World. Daarin wordt Deschanel per vergissing ontvoerd door een groep blauwe aliens die denken dat ze Perry is, haar een blauwe pruik opzetten en haar vervolg...

De grap dat Perry en Deschanel op elkaar lijken gaat al bijna even lang mee als hun carrières, maar bereikte onlangs een hoogtepunt toen de zangeres haar acterende lookalike liet opdraven in de videoclip bij haar nieuwste single Not the End of the World. Daarin wordt Deschanel per vergissing ontvoerd door een groep blauwe aliens die denken dat ze Perry is, haar een blauwe pruik opzetten en haar vervolgens dwingen om de videoclip bij California Gurls te imiteren. Verrassend veel mensen vinden het moeilijk om roodharige Britten van elkaar te onderscheiden. Ed Sheeran en Rupert Grint doen alvast weinig moeite om een einde te maken aan de verwarring. In 2011 speelde de Harry Potter-acteur een superfan van Sheeran in diens videoclip bij Lego House. Later verkleedde de zanger zich voor Halloween als Ron Wemel, bracht Grint in een filmpje een dramatische lezing van de lyrics van Shape of You te berde en beweerde de acteur op MTV dat hij en Ed Sheeran in feite een en dezelfde persoon zijn.De kans is groot dat u al eens heeft gegoogeld of Red Hot Chili Peppers-drummer Chad Smith en comedian en acteur Will Ferrell broers zijn. Dat is niet het geval, maar ze weten intussen zelf ook dat ze belachelijk hard op elkaar lijken. Smith verschijnt weleens in een T-shirt met de boodschap 'I am not Will Ferrell' en in 2014 waren ze samen te gast in The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, waarin ze in identieke outfits een drumbattle hielden. Sindsdien vormen ze een soort dubbelgangersduo dat geregeld optreedt op elkaars feestjes.Wij zien het niet helemaal, maar actrice Susan Sarandon wordt naar eigen zeggen vaak verward met haar collega Sigourney Weaver en ontvangt met de glimlach complimenten over haar onbestaande rol in Alien. Weaver zou op haar beurt dan weer handtekeningen uitdelen in naam van Sarandon. Zeven jaar geleden publiceerde die laatste zelfs een essay met de titel Sigourney Weaver Is My Badass Alter-Ego, waarin ze opbiecht dat ze een dubbelleven leidt als Weaver om zo haar wildste dromen te beleven.