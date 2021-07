Een pisnijdige man komt na een gewelddadige odyssee door Los Angeles aan zijn einde op de bekendste pier van de stad in Joel Schumachers Falling Down (1993).

De locatieVenice Beach, Los Angeles, Californië, VS. De filmZand is er in Falling Down nauwelijks te zien, maar de finale van het meesterwerk van de vorig jaar overleden Joel Schumacher speelt zich wel af met zicht op de Stille Oceaan - op de 370 meter lange pier van de kleurrijke Venice-wijk van Los Angeles. Het is in die stad dat de door het leven murw geslagen William Foster (Michael Douglas) in een file zijn auto met nummerplaat D-FENS achterlaat en vervolgens zijn frustraties botviert op zowat iedereen die hij op weg naar huis ontmoet. Een Koreaanse winkelier die te veel geld vraagt voor een cola, een stel bendeleden, arrogante golfers, het treiterige personeel van een hamburgerzaak of een neonazi: niemand ontsnapt aan de gewelduitbarstingen van Foster, de ultieme incarnatie van de Jan met de pet voor wie het allemaal te veel wordt. Foster heeft maar één doel voor ogen: een verjaardagsgeschenk afleveren bij zijn dochtertje dat hij niet meer mag zien. Op de dag van zijn pensionering moet de minzame rechercheur Prendergast (Robert Duvall) vermijden dat Fosters odyssee uitdraait op een gezinsdrama. De scèneNa een achtervolging te voet vindt Prendergast Foster aan een ijsstand op de pier van Venice Beach in het gezelschap van zijn doodsbange ex-vrouw (Barbara Hershey) en dochtertje. 'I'm the bad guy?' vraagt een onthutste Foster net voor hij een kogel uit Prendergasts pistool vangt en dood tussen de schuimkoppen valt. Een uitstekende laatste vraag, want ondanks Fosters excessen waren de mensen die hem tijdens zijn tocht door LA het leven zuur maakten vaak nog een stuk hatelijker. De triviaDe enerverende openingsscène in de file is een overduidelijke hommage aan die van Federico Fellini's Otto e mezzo. De video die Foo Fighters maakte voor Walk is qua inhoud en look dan weer gebaseerd op Falling Down. Michael Douglas, destijds een van Hollywoods voornaamste A-listers dankzij rollen in Wall Street en Basic Instinct, beschouwt zijn vertolking van de pisnijdige Foster nog steeds als de beste van zijn carrière. Hij heeft gelijk. Het bezoek Venice, een pleisterplaats voor hipsters, bohemiens en kunstenaars, heet niet zomaar Venice. Het centrum is gebouwd naar het voorbeeld van Venetië en valt op door de vele kanalen en bruggetjes. Springt ook in het oog: de wandelpromenade bij het strand, waar je je kunt vergapen aan vintageshops, tatoeagezaken en eethuisjes, de zongebruinde lijven van surfers en tal van straatartiesten. Op de pier waar de bewuste scène uit Falling Down is gefilmd, gooien vissers nog elke dag hun hengel uit.