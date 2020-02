De Vlaamse actrice Veerle Baetens heeft zaterdagavond de Magritte-prijs gewonnen voor Beste Actrice. Ze kreeg de prijs voor haar rol in 'Duelles', van Olivier Masset-Depasse, een Belgisch-Franse psychologische thriller.

De film had maar liefst 10 nominaties op zijn naam staan voor deze tiende editie van de Franstalige Filmprijzen en kon er daarvan 9 verzilveren. Duelles won het In de categorie Beste film onder meer van Le jeune Ahmed van de gebroeders Dardenne.

Andere categorieën waarin de film onder andere zijn slag thuishaalde waren; Beste scenario of bewerking (Olivier Masset-Depasse et Giordano Gederlini), Beste actrice (Veerle Baetens), Beste acteur in een bijrol (Arieh Worthalter), Beste montage (Damien Keyeux), Beste filmmuziek (Frédéric Vercheval) en Beste geluid (Marc Bastien, Thomas Gauder, Héléna Réveillère et Olivier Struye).

Het Hitchcockiaanse Duelles speelt zich af in de jaren 1960. Na een drama dat een rustige buurt verstoort, sluipt de paranoia geleidelijk in de sterke vriendschap tussen twee vrouwen.

Bouli Lanners kreeg de Magritte voor Beste Acteur.

Vorig jaar was Girl van Lukas Dhont een van de grote slokoppen.

