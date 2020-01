Voor de tiende editie van de filmprijzen Les Magritte du Cinéma zijn onder meer Veerle Baetens en Kevin Janssens genomineerd. Zo'n 80 films kwamen in aanmerking voor de prijzen in 21 categorieën

Grote favorite is Duelles van Olivier Masset-Depasse, een Belgisch-Franse psychologische thriller. De film heeft maar liefst tien nominaties op zijn naam staan. In de categorie Beste film neemt Duelles het op tegen Le jeune Ahmed van de gebroeders Dardenne, niet minder dan negen keer genomineerd.

Veerle Baetens, die meespeelt in Duelles, is genomineerd voor Beste Actrice. Kevin Janssens die Patrick in De Patrick vertolkt, strijdt voor Beste Acteur tegen onder meer Benoît Poelvoorde.

In de categorie Beste Vlaamse film werden naast De Patrick ook Bastaard van Mathieu Mortelmans, Binti van Frederike Migom en Cleo van Eva Cools geselecteerd.

De Franstalige Belgische cinemaprijzen worden uitgereikt op 1 februari in Brussel. De volledige lijst met nominaties vindt u hier. Vorig jaar was Girl van Lukas Dhont een van de grote slokoppen.

