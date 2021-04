Het festival voor film uit alle hoeken van de wereld deelde enkele awards uit. Deze films zijn niet te missen.

Canvas Award

De officiële jury van MOOOV Filmfestival (Delly Shirazi, Mahnad Mohammadi, Rand Abou Fakher, Loubna Khalkhali, Raquel Kishori Dupka, Lyse Ishimwe Nsengiyumva en Tamara Tatishvili) reiken de Canvas Award voor Beste Film uit aan Nudo Mixteco van Angelez Cruz.

'Nudo Mixteco is een turbulent verhaal over zelfontdekking, individueel verzet en de dringende kracht van tradities. Cruz vangt op meesterlijke wijze de ondervertegenwoordigde stemmen van de Mixteco-gemeenschap en doet dit op de meest empathische manier. Dit verhaal moet door velen worden ontdekt', aldus de jury.

Een eervolle vermelding gaat naar Moving On van Yoon Dan-bi.

University of Antwerp Award

De studentenjury loofde dan weerEyimofe (This Is My Desire) van Arie en Chuko Esiri. 'In Eyimofe worden we op een overtuigende manier meegenomen naar de buitenwijken van Lagos in Nigeria. De filmmakers vertellen twee verhalen, die van Mofe en Rosa, twee individuen die willen emigreren en op zoek zijn naar een beter leven. Het thema van het verhaal bevat een universele lading en is voor iedereen makkelijk herkenbaar, maar de broers Esiri zijn er in geslaagd om dat verhaal op een heel eigen manier weer te geven binnen de context van hun thuisland.'

Youth Award

De jongerenjury van Turnhout en Brugge kozen tenslotte ook hun favoriet uit de selectie voor de competitie, Maternalvan Maura Delpero wint de Youth Award.

Sembène Award

Elk jaar wordt ook de Sembène Award voor uitgereikt aan de Beste Wereldfilm die het afgelopen jaar uitgebracht werd in België. Een jury van filmjournalisten koos Monos van Alejandro Landes als winnaar.

