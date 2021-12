Een wereldkaart van de films van Wes Anderson.

1/2. Bottle Rocket (1996) Rushmore (1998) Texas, USA

Klinkt paradoxaal: voor de Texaan Wes Anderson zichzelf als filmmaker heeft gevonden, blijft hij dicht bij huis. De gangsterkomedie Bottle Rocket, die ook de broers Owen en Luke Wilson introduceert, speelt zich goeddeels in Dallas af. Voor Rushmore blijft Anderson in zijn thuisstad Houston.

Andersons unieke signatuur wordt voor het eerst echt zichtbaar: neurotisch gecomponeerde beeldkaders, instant herkenbaar design en halfgare maar pakkende verhalen. Zijn doorbraakfilm speelt zich duidelijk in New York City af, maar liever dan de stad te benoemen toont de cineast er zijn eigen versie van. De oneerbiedige ode aan onderwaterfilmer Jacques Cousteau speelt zich grotendeels op zee af, maar enkele scènes zijn gefilmd op het Italiaanse eiland Ponza. Hier heet het Port-au-patois: de eerste in een rij heerlijke geografische namen die op zich al eerherstel voor deze film rechtvaardigt. In deze roadmovie over drie broers die met de trein door India trekken, voert Anderson, een kind van gescheiden ouders, niet voor het eerst een disfunctionele familie op. Het is wel zijn eerste uitstap naar het Verre Oosten, dat wonderwel bij zijn opmerkelijke kleurenpalet blijkt te passen. Het uitzicht van de stopmotionparel Fantastic Mr. Fox is ontleend aan Great Missenden, het Engelse plaatsje waar Roald Dahl woonde. Het bureau van mijnheer Vos is zelfs een replica van de werkkamer waar de Britse schrijver niet alleen Fantastic Mr. Fox schreef, maar ook Matilda en De GVR. Een fictief eiland voor de kust van de noordoostelijke regio New England, dat de naam van een bestaand Engels eiland meekrijgt. De inspiratie daarvoor komt wellicht van The Pirates of Penzance (1983), een kierewiete muzikale komedie waarmee Moonrise Kingdom nogal wat verwantschap vertoont. Andersons bekendste film is gesitueerd in een 'Alpenland tussen Centraal- en Oost-Europa', waarvan de politieke geschiedenis veel echte landen uit de regio imiteert. Het staatje is genoemd naar een Poolse wodka, de munteenheid draagt dezelfde naam als de bom in Fantastic Mr. Fox: klubeck. Nog een wondermooie stop-motionfilm, die integraal in dezelfde Londense studio als Fantastic Mr. Fox is gemaakt. Isle of Dogs speelt bij de fictieve Japanse stad Megasaki en brengt een discussie over culturele appropriatie op gang. In Amerika. De tiende van Anderson heeft iets feestelijks: The French Dispatch lijkt alles wat de regisseur zo apart maakt te vieren met een uitvergroting die op het randje van de pastiche balanceert. De beeldkaders zijn neurotischer dan ooit, het setdesign is belachelijk gedetailleerd en de verhalen zijn compleet ondergeschikt aan de vorm, de grappen en de cinefiele fun. Ook de geinige geografische naam tekent present: Ennui-sur-Blasé is eigenlijk Angoulême, een stad tussen Nantes en Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Waar bij ons weten nooit een studentenopstand heeft plaatsgevonden.