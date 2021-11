Met haar debuutfilm Pleasure, vanaf deze week te zien in de bioscoop, plaatst de Zweedse regisseur Ninja Thyberg zich in een lange traditie van fictie over de porno-industrie. Een tijdlijn van de pornogeschiedenis volgens acht films en reeksen.

De jaren '30: Inserts (1975)

In deze ietwat geflopte dramady maakt u kennis met Boy Wonder (Richard Dreyfuss), een ooit gevierde Hollywoodregisseur wiens overgang van stille film naar talkies niet zonder kleerscheuren verloopt. Hij besluit dan maar om zijn villa om te bouwen tot pornostudio.

In deze ietwat geflopte dramady maakt u kennis met Boy Wonder (Richard Dreyfuss), een ooit gevierde Hollywoodregisseur wiens overgang van stille film naar talkies niet zonder kleerscheuren verloopt. Hij besluit dan maar om zijn villa om te bouwen tot pornostudio. Bettie Page liet haar traumatische jeugd in Tennessee achter om in New York een van de populairste pin-upmodellen van haar generatie te worden. Voer voor een biopic, dacht American Psycho-regisseur Mary Harron terecht. Linda Lovelace (hier vertolkt door Amanda Seyfried) werd wereldberoemd met de pornoklassieker Deep Throat, nog steeds de meest lucratieve seksfilm aller tijden en het visitekaartje van de Golden Age of Porn. Lovelace schuwt ook de keerzijde van de medaille niet en toont het geweld, misbruik en seksisme waarmee de actrice te maken kreeg. Drie seizoenen lang richtte de donkere HBO-serie haar blik op de seksindustrie van New York, van de straatprostitutie rond Times Square en de florerende adult entertainment industry tot de opkomst van amateurporno. Met James Franco als louche tweeling en Maggie Gyllenhaal als sekswerker en pornoregisseur. Dé klassieker onder de pornofictie. Paul Thomas Anderson vertelt het verhaal van Eddie Adams (Mark Wahlberg), een schoolverlater met een babyface en een gigantische penis die het tijdens de hoogdagen van de bioscoopporno tot pornoster schopt, maar vervolgens bezwijkt onder zijn druggebruik, zijn gigantische ego en de opkomst van video. South Park-bedenker Trey Parker kroop niet alleen in de regiestoel voor deze volstrekt absurde sekskomedie, maar speelt ook de hoofdrol als Joe, een Mormoonse missionaris die stiekem pornoacteur wordt onder het pseudoniem Captain Orgazmo. Matt Stone, de andere helft van het duo achter South Park, is te zien in een bijrol. De nillies, de hoogdagen van de raunchy comedy, schonken ons Zack and Miri Make a Porno, met Seth Rogen en Elizabeth Banks als blutte huisgenoten die samen de lowbudgetpornofilm Swallow My Cockuccino maken om hun huur te betalen. 'Cockuccino' is een woordspeling op cappuccino. Dat soort humor. De jonge Zweedse 'Bella Cherry' zakt af naar Los Angeles om het te maken als pornoster, maar komt terecht in een mannenwereld die haar grenzen niet altijd respecteert. 'De eerlijkste film die ooit gemaakt is over de moderne porno-industrie', kopte IndieWire.