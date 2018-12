Van het Maximiliaanpark naar de bioscoop: 'Vlaamse filmstudenten kunnen hier een voorbeeld aan nemen'

Michaël Roskam, Lukas Dhont, Fien Troch, Kaat Beels... noem een Vlaamse regisseur en de kans is groot dat hij of zij als aanstormend talent een prijs heeft gepakt op het Leuvens Kortfilmfestival. Dit jaar vallen in de Vlaamse competitie vooral Klem en Operatie Kazuifel op. De eerste titel is het debuut van Ish Ait Hamou, de tweede is de Oostfronterskortfilm van Iwein Segers - featuring Jelle De Beule.

