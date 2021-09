De Amerikaanse actrice Uma Thurman, bekend van 'Pulp Fiction' en 'Kill Bill', heeft haar steun uitgesproken voor de vrouwen in de Amerikaanse deelstaat Texas. Daar geldt sinds kort een bijzonder strenge abortuswet.

In een opiniestuk dat in de Washington Post gepubliceerd werd getuigt ze over haar 'donkerste geheim': als jonge vrouw liet ook zij een abortus uitvoeren.

Het is voor het eerst dat de 51-jarige actrice in het openbaar hierover vertelt, 'in de hoop de vlammen van de controversie af te leiden van de kwetsbare vrouwen die door deze wet getroffen worden'. Sinds 1 september is het in Texas verboden om een abortus uit te voeren na zes weken zwangerschap, zelfs als die zwangerschap het gevolg is van incest of verkrachting.

Thurman vond dat het haar verantwoordelijkheid was om zich uit te spreken, 'met tristesse en een gevoel van afschuw'. Ze voegt eraan toe dat ze hiermee niets te winnen heeft en 'misschien veel om te verliezen'. De abortusthematiek blijft een heel gevoelig onderwerp in de Verenigde Staten, zelfs bijna 50 jaar nadat het Hooggerechtshof aan Amerikaanse vrouwen het recht heeft erkend om een zwangerschap te onderbreken.

In het stuk schrijft Thurman, die op haar vijftiende als model begonnen is, dat ze voor haar twintigste verjaardag zwanger werd van een oudere man. Op dat moment was ze in Europa, ver van haar familie. 'Ik wilde de baby houden, maar hoe?'

Na een bijzonder lastig gesprek met haar ouders verdween 'dat kinderlijk fantasme over moederschap'. Samen met een vriendin is ze in Keulen naar een arts gegaan die de abortus heeft uitgevoerd.

'Het was de moeilijkste keuze van mijn leven, het heeft me toen veel pijn gedaan, en nu nog steeds', schrijft de actrice, die ook zegt geen enkele spijt te hebben. Intussen is Thurman moeder van drie 'magische en prachtige' kinderen.

