Twee Vlaamse documentaireproducties zijn geselecteerd voor Hot Docs, het internationale documentairefestival in het Canadese Toronto. Dit meldt het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) woensdag in een persbericht.

De geselecteerde documentaires zijn Bile van Ira A. Goryainova en Bare van Aleksandr M. Vinogradov. Bare is een documentaire over kunst, cultuur en creativiteit. De film werd geschreven, geregisseerd en geproduceerd door Aleksandr M. Vinogradov voor het Brusselse productiehuis Vam Films.

Bile maakt deel uit van de sectie van Hot Docs voor grensverleggende documentaires. De film gaat over ziekte, sterfelijkheid en dood. De productie is van Peter Krüger voor Inti Films, met de steun van RITCS School of Arts. Bile kwam tot stand met de steun van het VAF of Filmfonds van Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon.

De 27ste editie van Hot Dogs zou plaatsvinden van 30 april tot 10 mei, maar werd omwille van de coronacrisis uitgesteld. De nieuwe data zullen binnenkort bekendgemaakt worden. Het industrieluik met screenings, pitches en netwerkmomenten vindt online plaats.

De geselecteerde documentaires zijn Bile van Ira A. Goryainova en Bare van Aleksandr M. Vinogradov. Bare is een documentaire over kunst, cultuur en creativiteit. De film werd geschreven, geregisseerd en geproduceerd door Aleksandr M. Vinogradov voor het Brusselse productiehuis Vam Films.Bile maakt deel uit van de sectie van Hot Docs voor grensverleggende documentaires. De film gaat over ziekte, sterfelijkheid en dood. De productie is van Peter Krüger voor Inti Films, met de steun van RITCS School of Arts. Bile kwam tot stand met de steun van het VAF of Filmfonds van Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon. De 27ste editie van Hot Dogs zou plaatsvinden van 30 april tot 10 mei, maar werd omwille van de coronacrisis uitgesteld. De nieuwe data zullen binnenkort bekendgemaakt worden. Het industrieluik met screenings, pitches en netwerkmomenten vindt online plaats.