Tv-tip van de dag: het onconventionele portret van Beach Boy Brian Wilson in 'Love & Mercy'

Beach Boy Brian Wilson beweerde in de jaren zestig dat God hem in een van zijn acidtrips de toekomst had laten zien. Als dat klopt, was hij ongetwijfeld uit de buurt van Eugene Landy gebleven, de psycholoog die hem vanaf de jaren zeventig ging behandelen, zijn manager werd en uiteindelijk van de rechter uit Wilsons buurt moest blijven. Dat leert u uit de prima Wilson-biopic Love & Mercy(2014).

Wanneer de jonge Brian Wilson (Paul Dano) op het vliegtuig een paniekaanval krijgt, wordt beslist dat hij niet langer met de groep zal toeren en zich zal focussen op studiowerk en nummers componeren voor The Beach Boys. Onder invloed van de stemmen en melodieën in zijn hoofd begint hij maniakaal te sleutelen aan wat zijn avant-gardistische popmeesterwerk Pet Sounds (1966) zal worden, een plaat waarmee hij Rubber Soul van The Beatles naar de kroon wil steken. De critici zijn er vol van, de verkoop volgt niet meteen. Twintig jaar later, na jaren van druggebruik en mentale problemen, wordt Wilson (nu vertolkt door John Cusack) verliefd op Cadillac-verkoopster Melinda Ledbetter (Elizabeth Banks). Die heeft al snel door dat die Landy (Paul Giamatti) maar een rare kwiet is en probeert Wilson uit de klauwen van de psycholoog te rukken.

Je hoeft geen fervente Beach Boys-fan te zijn om Love & Mercy te waarderen. Regisseur Bill Pohlad en scenarist Oren Moverman, die ook de Dylan-biopic I'm Not There schreef, behandelen hun onderwerp met veel liefde en intelligentie. De fans mogen uitkijken naar de scènes die nauwgezet Wilsons opnamemethodes in de studio reconstrueren.

Wilson zelf noemde die studiofragmenten 'zeer feitelijk' en was erg opgezet met het resultaat, in die mate dat hij naar eigen zeggen angstig werd van de manier waarop Paul Giamatti Landy vertolkte.