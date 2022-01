In hoeverre moet talent gekoesterd worden? En wanneer wordt het obsessief aanmoedigen van een kind door een volwassene pure exploitatie? Dat is zowat de hamvraag van The Kindergarten Teacher, een vrij trouwe remake van de gelijknamige Israëlische film van Nadav Lapid.

Maggie Gyllenhaal - u kent haar van Secretary, Crazy Heart, Donnie Darko (waarin ze de oudste zus speelt van haar echte broer, acteur Jake Gyllenhaal) en haar goed ontvangen regiedebuut The Lost Daughter - zet er een van haar beste vertolkingen tot nu toe neer als Lisa, een kleuterjuf uit Staten Island die geobsedeerd raakt door een van haar leerlingen. Lisa is een gefrustreerde getrouwde vrouw met een man die haar niet begrijpt en twee tieners op wie ze sakkert omdat ze te weinig lezen. Ze vindt dat onze materialistische maatschappij geen oog heeft voor kunst of taal en dat we niet meer nieuwsgierig zijn. 'Talent is kwetsbaar en zeldzaam en wordt de kop ingedrukt', klinkt het. Dat talent vindt ze in Jimmy (Parker Sevak), een vijfjarige jongen met Indiase roots. Er echt uitspringen in de klas van juf Lisa doet Jimmy aanvankelijk nochtans niet. Tot de eerder zwijgzame krullenbol op een dag na de les plots begint te ijsberen en een gedicht opzegt - of iets dat daarop lijkt. Omdat Lisa zelf wekelijks poëzieles volgt, al staat haar leraar (Gael García Bernal) nogal sceptisch tegenover haar werk, is ze onmiddellijk in de ban van de jongen en zijn prachtige poëzie. Ze wil hem zo veel mogelijk beschermen en helpen om zijn talent te ontwikkelen, maar dat is niet evident. Zijn vader, een nachtclubeigenaar, reageert niet op haar telefoontjes en de oppas die Jimmy komt oppikken vindt Lisa een deel van het probleem omdat ze niet inziet hoe talentvol hij is. Daarom brengt de kleuterjuf steeds meer tijd door met het poëtische wonderkind om hem aan te moedigen om gedichten te schrijven. Maar de manier waarop ze dat doet, wordt alsmaar problematischer. In deze meeslepende indie sta je lange tijd aan de kant van Lisa. Maar wanneer er morele grenzen overschreden worden, voel je je medeplichtig en wordt het door cineaste Sara Colangelo (Little Accidents, Worth) compact vertelde drama langzaam een thriller. Dat net de toegewijde Lisa plagiaat pleegt en haar moederlijke goede bedoelingen verontrustend ontaarden, geeft een schurend randje aan deze prachtige meditatie over de kracht van poëzie.