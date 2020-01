Lady Macbeth, vanavond op Canvas, mag zich dan wel afspelen in de negentiende eeuw, oubollig wordt de film nooit. Meer zelfs, Florence Pugh vertolkt een opvallend moderne, uitdagende en moreel onbuigzame vrouw.

Het Engelse platteland, anno 1865. Katherine (de destijds negentienjarige Florence Pugh, de ster uit Midsommar) is een jonge vrouw die door Boris (Christopher Fairbank) als een stuk vee gekocht is om een gedwongen huwelijk aan te gaan met zijn zoon Alexander (Paul Hilton), een man van middelbare leeftijd met een groot landgoed in Northumberland.

Veel wordt er van Katherine niet verwacht in het kille landhuis dat ze niet mag verlaten en waar ze verveeld - als een hond aan de ketting - haar dagen slijt in een blauwe hoepeljurk met korset dat door het zwarte kamermeisje Anna (Naomie Ackie) steevast te strak aangespannen wordt.

Het enige wat Katherine moet doen is haar echtelijke plicht vervullen. Maar hoewel Katherine nieuwsgierig is naar de seks, komt het nooit zover. Haar man beveelt haar haar nachtjapon uit te trekken en vervolgens met haar gezicht tegen de muur te gaan staan zodat hij kan masturberen. Haar aanraken wil hij niet. Bij de jonge stalknecht Sebastian (Cosmo Jarvis) komt Katherine wel aan haar trekken. Alleen gaat het jonge koppel daarbij zo opzichtig te werk dat hun hartstochtelijke affaire wel tragisch moet aflopen.

Met Macbeth van William Shakespeare heeft Lady Macbeth niets te maken. Dit langspeelfilmdebuut van William Oldroy, een Londense regisseur die naam maakte in het theater, is een losse bewerking van Lady Macbeth uit het district Mtsensk, een novelle uit 1865 van Nikolaj Leskov die bekend geworden is door de beruchte opera die Dmitri Sjostakovitsj ervan maakte.

Stilistisch zit deze versie op dezelfde golflengte als die van zovele Britse kostuumdrama's over vernederende onderwerping: sober, keurig en minimalistisch strak, in de trant ook van de films van Michael Haneke en de schilderijen van Vilhelm Hammershøi.

Inhoudelijk wijken Oldroy en scenariste Alice Birch wél radicaal af van de geijkte paden. Het is buiten in de natuur, tijdens de stiekeme ochtendwandelingen, dat de gefrustreerde Katherine de energie vindt om zich te verzetten. Uiteindelijk ontpopt ze zich als een opvallend moderne, uitdagende en moreel onbuigzame jonge vrouw die op een grimmige manier wraak neemt op de patriarchale wereld om haar heen.

Zaterdag 18/1, 22.30 uur, Canvas

