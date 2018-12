Tv-tip: Docu 'Maria by Callas' verheldert het privéleven van een operadiva

'Op een bepaalde manier is ze de modernste van alle vrouwen, maar in haar leeft ook een antieke vrouw: vreemd, mysterieus, magisch, met verschrikkelijke innerlijke conflicten.' Zo omschreef Pier Paolo Pasolini de Grieks-Amerikaanse Maria Callas, de beroemdste sopraan van de vorige eeuw. De Italiaanse regisseur liet haar in zijn film Medea geen noot zingen, maar zijn definitie past wel perfect bij Maria by Callas, een documentaire die duidelijk maakt waarom Callas 'de indringendste actrice onder de operadiva's' wordt genoemd.

Regisseur Tom Volf maakt enkele bijzondere keuzes. Hij vertelt het levensverhaal van Callas - geboren Kalogeropoulos - weliswaar chronologisch, maar verrast door de zangeres zelf aan het woord te laten aan de hand van beelden uit de jaren vijftig en zestig (waaronder heel wat zeldzaam archiefmateriaal) en brieven aan haar vrienden - ingesproken door de mezzosopraan Joyce DiDonato. Een interview dat de Britse journalist David Frost in 1970 van 'La Divina' afnam, fungeert als rode draad.

Dat maakt van Maria by Callas een enigszins subjectieve maar verhelderende docu over het turbulente leven en de privéperikelen van de diva. Onder meer haar reputatie van wispelturige ster met iets té veel noten op haar zang, de moeilijke scheiding van haar veel oudere echtgenoot Giovanni Battista Menenghini en haar verhouding met de Griekse scheepsmagnaat Aristoteles Onassis - die haar in 1968 liet vallen voor Jacqueline Kennedy - passeren de revue. Minpuntje: Callas' sprookjesachtige transformatie van lelijk eendje tot stijlicoon komt nauwelijks aan bod.

Vandaag, ruim veertig jaar na haar dood, tourt Callas als hologram langs de grootste concertzalen. In Maria by Callas ziet ze er een stuk minder spookachtig uit en brengen de minutenlange concertfragmenten uit Bellini's La sonnambula, Puccini's Tosca of de aria 'L'amour est un oiseau rebelle' uit Bizets Carmen je evengoed in vervoering.