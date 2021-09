De Vlaamse ombudsdienst lanceert maandag/vandaag een campagne over grensoverschrijdend gedrag. Die richt zich voornamelijk op de cultuur- en mediasector, maar 'een opstoot in de ene sector leidt vaak tot klachten in andere sectoren', verklaart Annelies D'Espallier, de ombudsvrouw Gender.

Het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de media- en cultuursector bestaat sinds 2019. Het kwam er op vraag van toenmalig minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld), nadat in juni 2018 via een onderzoek bekendraakte dat de helft van de vrouwen in de cultuur- en mediasector het voorbije jaar grensoverschrijdend gedrag had ervaren. De ombudsfunctie werd toevertrouwd aan de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst. Als er meldingen binnenkomen over strafrechtelijke feiten, verwijst de Genderkamer door naar het gerecht. Er komen echter ook meldingen binnen van gedrag dat zich in een grijze zone bevindt en waarvoor geen rechtsregel geldt.

'Het gaat bijvoorbeeld om mensen die lange periode vervelende opmerkingen krijgen of begluurd worden', zegt D'Espallier. Omdat lang niet alle problemen met grensoverschrijdend gedrag gemeld worden, lanceert de Vlaamse ombudsdienst een campagne. In een trailer vertellen regisseur Hans Herbots en acteurs Natali Broods en Wouter Hendrickx over een film over grensoverschrijdend gedrag die niet gemaakt kan worden aangezien niemand met zijn verhaal naar buiten komt. 'Als je er niet over praat, bestaat het niet...', staat er op de bijhorende filmposter. De campagne richt zich specifiek op de media- en cultuursector, maar kan ook een impact hebben op de hele maatschappij. 'Een opstoot in de ene sector leidt vaak tot klachten in andere sectoren als mensen zich in het verhaal herkennen', luidt de redenering.

Het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de media- en cultuursector bestaat sinds 2019. Het kwam er op vraag van toenmalig minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld), nadat in juni 2018 via een onderzoek bekendraakte dat de helft van de vrouwen in de cultuur- en mediasector het voorbije jaar grensoverschrijdend gedrag had ervaren. De ombudsfunctie werd toevertrouwd aan de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst. Als er meldingen binnenkomen over strafrechtelijke feiten, verwijst de Genderkamer door naar het gerecht. Er komen echter ook meldingen binnen van gedrag dat zich in een grijze zone bevindt en waarvoor geen rechtsregel geldt. 'Het gaat bijvoorbeeld om mensen die lange periode vervelende opmerkingen krijgen of begluurd worden', zegt D'Espallier. Omdat lang niet alle problemen met grensoverschrijdend gedrag gemeld worden, lanceert de Vlaamse ombudsdienst een campagne. In een trailer vertellen regisseur Hans Herbots en acteurs Natali Broods en Wouter Hendrickx over een film over grensoverschrijdend gedrag die niet gemaakt kan worden aangezien niemand met zijn verhaal naar buiten komt. 'Als je er niet over praat, bestaat het niet...', staat er op de bijhorende filmposter. De campagne richt zich specifiek op de media- en cultuursector, maar kan ook een impact hebben op de hele maatschappij. 'Een opstoot in de ene sector leidt vaak tot klachten in andere sectoren als mensen zich in het verhaal herkennen', luidt de redenering.