De Amerikaanse acteur Tom Cruise gaat een film draaien aan boord van het Internationaal Ruimtestation ISS.

Tom Cruise trekt de ruimte in voor een nieuwe film. Dat heeft NASA-topman Jim Bridenstine dinsdagavond getweet. 'We hebben populaire media nodig om een nieuwe generatie ingenieurs en wetenschappers te inspireren om de ambitieuze plannen van NASA werkelijkheid te doen worden', aldus Bridenstine. Meer details over de film zijn er voorlopig nog niet.

De gespecialiseerde site Deadline Hollywood meldde vorig weekend al dat er geruchten zijn over zo'n film. Nog volgens de site zou ook SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-topman Elon Musk, betrokken zijn bij de filmplannen. Maar noch SpaceX, noch Musk hebben dat laatste al bevestigd.

Nog volgens Deadline Hollywood zal de ruimtefilm geen nieuw vervolg zijn van de Mission Impossible-reeks. Vanwege het coronavirus werd de productie van de zevende MI-film, die gefilmd werd in Italië, eind februari stilgelegd. De release van die film stond gepland voor juli volgend jaar. (Belga)

Tom Cruise trekt de ruimte in voor een nieuwe film. Dat heeft NASA-topman Jim Bridenstine dinsdagavond getweet. 'We hebben populaire media nodig om een nieuwe generatie ingenieurs en wetenschappers te inspireren om de ambitieuze plannen van NASA werkelijkheid te doen worden', aldus Bridenstine. Meer details over de film zijn er voorlopig nog niet.De gespecialiseerde site Deadline Hollywood meldde vorig weekend al dat er geruchten zijn over zo'n film. Nog volgens de site zou ook SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-topman Elon Musk, betrokken zijn bij de filmplannen. Maar noch SpaceX, noch Musk hebben dat laatste al bevestigd. Nog volgens Deadline Hollywood zal de ruimtefilm geen nieuw vervolg zijn van de Mission Impossible-reeks. Vanwege het coronavirus werd de productie van de zevende MI-film, die gefilmd werd in Italië, eind februari stilgelegd. De release van die film stond gepland voor juli volgend jaar. (Belga)