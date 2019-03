Tim Burton waagt zich weer aan Disney: 'Ik ben Dumbo. Dit is mijn verhaal'

Eeuwige outcast Tim Burton wist zich zelden zo goed omringd als in zijn remake - nu ja - van Dumbo, die een groot deel van zijn fetisjacteurs en obsessies samenbrengt. Bovendien bestaat de kans dat hij met het verhaal van het vliegende olifantje eindelijk nog eens een commerciële en kritische hit te pakken heeft.

Was een remake van deze Disney-klassieker wel nodig? De originele film, uit 1941, blijft na bijna tachtig jaar fier overeind als een wonderlijk meesterwerk, goed voor wervelende animatie, volgesnoten zakdoeken en een catharsis waar je nog weken mee voortkunt. Tegelijk is het een product van zijn tijd (en van zijn maker), dat een aantal elementen bevat die anno 2019 niet meer bij Disney passen. Om te beginnen is het een hele harde film, waarin Walt Disney geen spaander van de kleine olifant heel laat. Dumbo wordt dwars door de hel gestuurd, en zijn eenzaamheid lijkt bij momenten zo absoluut en onoverkomelijk dat het haast fysiek pijn doet om naar te kijken. Kinderen waren ten tijde van de Tweede Wereldoorlog misschien nog een pak geharder dan nu, of anders werden ze verondersteld het te zijn.

...