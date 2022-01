Enkele levensbelangrijke lessen: let op met wat u eet, red het klimaat, blijf weg uit de ruimte en pas op voor Brusselse weerwolven.

The Purge is een jaarlijkse feestdag waarop alle misdaden twaalf uur lang legaal zijn, in het leven geroepen door een totalitaire partij in de hoop dat alle Amerikanen de overige 364 dagen braafjes de regels volgen. Gaat waarschijnlijk niet écht gebeuren in 2022, maar één ding in deze horrorfilm is wel akelig herkenbaar: mensen die zich thuis isoleren terwijl anderen gemaskerd de straat opgaan. In het 2022 dat wordt uitgebeeld in deze rampenfilm is de wereld zo hard naar de kloten dat overheden wereldwijd Dutch Boy hebben gecreëerd, een satellietprogramma dat het klimaat moet stabiliseren en natuurrampen vermijden. Lijkt een strak plan, tot het programma in de war raakt en nog meer tornado's, tsunami's en hittegolven veroorzaakt en de toekomst van de mensheid in Gerard Butlers handen komt te liggen. Pulpkoning Richard Fleischer zat er een halve eeuw geleden niet helemaal naast met zijn voorspellingen voor 2022. In zijn dystopische scifithriller gaat onze planeet gebukt onder een klimaatcrisis, vervuiling, overbevolking en schaarste. Gelukkig houdt de vergelijking daar ook op. Tenzij we binnenkort massaal glibberige substanties eten die door een louche bedrijf worden verkocht als plankton, maar in werkelijkheid menselijke overschotten zijn. Vier tot levenslang veroordeelden worden op ruimtemissie gestuurd, mogen onderweg hun wildste seksuele fantasieën in virtual reality beleven en krijgen het met elkaar aan de stok door de komst van een knappe VR-vrouw. Net als in Alien Intruder wordt ruimtereizen steeds gangbaarder, is virtuele seks een dingetje en ziet 2022 eruit als een trashy B-scififilm, maar voorlopig worden er geen gevangenen naar de ruimte gestuurd. Klinkt nochtans als iets dat Jeff Bezos of Elon Musk zou kunnen verzinnen. Dat de geflopte comebackfilm van Lindsay Lohan de recentste film uit dit lijstje is en er ook in het echt opnieuw wolven opduiken in België, betekent niet dat Among the Shadows ook de meest geloofwaardige weergave van 2022 is. In deze horrorprent, die trouwens deels in Brussel en het stadspark van Aalst werd gefilmd, vallen weerwolven onschuldige Brusselse joggers aan en speelt Lohan een vampier die tevens first lady is. Tot nu toe valt 2022 dus al bij al nog mee.