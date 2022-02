De films 'The power of the dog' en 'Dune' zijn met respectievelijk twaalf en tien nominaties de grootste kanshebbers voor de Oscars. Beide films maken ook kans voor de Oscar voor de Beste Film, waarvoor dit jaar voor het eerst tien films genomineerd zijn.

'The power of the dog' is een sombere western van de Nieuw-Zeelandse regisseur Jane Campion, met Benedict Cumberbatch in de hoofdrol. De Brit is ook genomineerd in de categorie van de beste acteur en ook de acteurs Kirsten Dunst (beste vrouwelijke bijrol) en Jesse Plemons en Kodi Smith-McPhee (allebei in de categorie beste mannelijke bijrol) zijn genomineerd. De film is tevens genomineerd in de categorieën beste regisseur, cinematografie, montage, originele muziek, production design, geluid en aangepast scenario.

'Dune', de verfilming van het bekende sciencefictionboek van Frank Herbert, maakt naast de Oscar voor de beste film ook kans op die voor cinematografie, kostuumdesign, montage, make-up en haar, originele muziek, production design, geluid, visuele effecten en aangepast scenario.

'Belfast' en 'West Side Story' staan met beiden zeven nominaties op een gedeelde derde plaats.

De nominaties werden dinsdagochtend (dinsdagnamiddag Belgische tijd) aangekondigd door acteurs Leslie Jordan en Tracee Ellis Ross. Ze werden ook bijgestaan door verschillende filmfanaten, onder hen ook zorgkundigen en brandweerlieden.

De Oscars worden uitgereikt op zondag 27 maart 2022.

