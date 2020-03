Zo verging het enkele historische personages uit The Plot Against America in het echt (en in de serie).

Charles 'Lindy' Lindbergh (1902?1974)

In het echt? Wordt in 1927 een American hero nadat hij in zijn vliegtuig Spirit of St. Louis als eerste een solovlucht over de Atlantische Oceaan (New York-Parijs) tot een goed einde heeft gebracht. Zijn twintig maanden oude zoon sterft in 1932 tijdens een ontvoeringspoging. Het land rouwt mee.

Bezoekt tussen 1937 en 1940 verschillende keren nazi-Duitsland als waarnemer voor de VS. Hermann Göring, bevelhebber van de Luftwaffe, speldt hem een ereteken op: de Orde van Verdienste van de Duitse Adelaar, de hoogste nazi-onderscheiding voor een buitenlander. Wordt in 1940 het boegbeeld van het America First Committee, dat niet wil dat de VS zich in de strijd tegen de nazi's mengen. Valt in die periode ook op door zijn antisemitische retoriek. Sluit zich toch aan bij het Amerikaanse leger na de aanval op Pearl Harbor eind 1941.

In de serie? Schopt het tot president ten koste van de zittende president Franklin D. Roosevelt. Nodigt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Joachim von Ribbentrop uit voor een staatsdiner in het Witte Huis en verhindert een Amerikaanse interventie in Europa.

Walter Winchell (1897?1972)

In het echt? Roddelcolumnist en radionieuwscommentator die aanvankelijk zijn pijlen op celebrity's richt en dankzij zijn hechte vriendschap met FBI-baas Edgar J. Hoover regelmatig een scoop scoort. Valt in de jaren dertig regelmatig uit naar de nazi's. Ziet in de jaren vijftig zijn populariteit dalen wanneer hij zich achter de Republikeinse senator Joseph McCarthy en diens heksenjacht op communisten schaart.

In de serie? Grootste criticus van Lindbergh, diens politiek en diens sterke banden met de nazi's. Gaat zelf in de politiek nadat zijn wekelijkse radioprogramma uit de ether wordt gehaald.

Henry Ford (1863?1947)

In het echt? Oprichter van de Ford Motor Company en een van Amerika's grootste industriëlen. Notoir Jodenhater en verspreider van antisemitische samenzweringstheorieën. Laat zijn opvattingen in 1920 bundelen in het boek The International Jew, the World's Foremost Problem, een werk waaruit Adolf Hitler gretig zal plukken voor Mein Kampf. In 1938 ontvangt ook hij de Orde van Verdienste van de Duitse Adelaar. Zweert in 1942, een maand na de aanval op Pearl Harbor, elke vorm van antisemitisme af. Zijn fabrieken draaien op volle toeren en hij verdient een fortuin aan de massaproductie van bommenwerpers en ander oorlogstuig.

In de serie? Wordt minister van Binnenlandse Zaken. Begint de Duitse rassenwetten te implementeren in de VS.

In het echt? Wordt in 1927 een American hero nadat hij in zijn vliegtuig Spirit of St. Louis als eerste een solovlucht over de Atlantische Oceaan (New York-Parijs) tot een goed einde heeft gebracht. Zijn twintig maanden oude zoon sterft in 1932 tijdens een ontvoeringspoging. Het land rouwt mee. Bezoekt tussen 1937 en 1940 verschillende keren nazi-Duitsland als waarnemer voor de VS. Hermann Göring, bevelhebber van de Luftwaffe, speldt hem een ereteken op: de Orde van Verdienste van de Duitse Adelaar, de hoogste nazi-onderscheiding voor een buitenlander. Wordt in 1940 het boegbeeld van het America First Committee, dat niet wil dat de VS zich in de strijd tegen de nazi's mengen. Valt in die periode ook op door zijn antisemitische retoriek. Sluit zich toch aan bij het Amerikaanse leger na de aanval op Pearl Harbor eind 1941.In de serie? Schopt het tot president ten koste van de zittende president Franklin D. Roosevelt. Nodigt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Joachim von Ribbentrop uit voor een staatsdiner in het Witte Huis en verhindert een Amerikaanse interventie in Europa.In het echt? Roddelcolumnist en radionieuwscommentator die aanvankelijk zijn pijlen op celebrity's richt en dankzij zijn hechte vriendschap met FBI-baas Edgar J. Hoover regelmatig een scoop scoort. Valt in de jaren dertig regelmatig uit naar de nazi's. Ziet in de jaren vijftig zijn populariteit dalen wanneer hij zich achter de Republikeinse senator Joseph McCarthy en diens heksenjacht op communisten schaart.In de serie? Grootste criticus van Lindbergh, diens politiek en diens sterke banden met de nazi's. Gaat zelf in de politiek nadat zijn wekelijkse radioprogramma uit de ether wordt gehaald.In het echt? Oprichter van de Ford Motor Company en een van Amerika's grootste industriëlen. Notoir Jodenhater en verspreider van antisemitische samenzweringstheorieën. Laat zijn opvattingen in 1920 bundelen in het boek The International Jew, the World's Foremost Problem, een werk waaruit Adolf Hitler gretig zal plukken voor Mein Kampf. In 1938 ontvangt ook hij de Orde van Verdienste van de Duitse Adelaar. Zweert in 1942, een maand na de aanval op Pearl Harbor, elke vorm van antisemitisme af. Zijn fabrieken draaien op volle toeren en hij verdient een fortuin aan de massaproductie van bommenwerpers en ander oorlogstuig.In de serie? Wordt minister van Binnenlandse Zaken. Begint de Duitse rassenwetten te implementeren in de VS.