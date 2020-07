De youngadultliteratuur wordt al enige tijd overspoeld door zogenaamde 'sicklit', maar ook de filmwereld houdt er een ietwat vreemde obsessie met zieke tieners op na. Van Babyteeth tot All the Bright Places: zes zieke personages uit de recente filmgeschiedenis.

1. Milla Finlay

Leeftijd 16

Leeftijd 16 Ziekte kanker Bekend van Babyteeth (2020) Het recentste voorbeeld: Eliza Scanlen ( Sharp Objects, Little Women) speelt Milla, een Australische tiener die aan terminale kanker lijdt en de haar resterende tijd ietwat doelloos doorbrengt in haar brave middenklassegezin. Tot ze de oudere junkie Moses ontmoet, op slag verliefd wordt en haar ouders opzadelt met enkele pedagogische dilemma's. 'De strafste kankerfilm uit de recente geschiedenis', schreef de Amerikaanse pers. Gezien het aantal kankerfilms dat de voorbije jaren werd gemaakt, wil dat wel iets zeggen. Leeftijd 16 Ziekte kanker Bekend van The Fault in Our Stars (2014) John Greens youngadultroman The Fault in Our Stars en de verfilming ervan waren voortrekkers van de sicklit-hype. In de film wordt Hazel (Shailene Woodley), een meisje met longkanker, verliefd op Gus (Ansel Elgort), een jongen met botkanker. Samen brengen ze haar ultieme droom in vervulling: haar favoriete romanschrijver ontmoeten in Amsterdam. De film werd een gigantisch succes en haalde meer dan 307 miljoen dollar op. Geen wonder dat menig auteur en filmmaker zich nadien op terminale tieners stortte. Leeftijd 17 Ziekte xeroderma pigmentosum Bekend van Midnight Sun (2018) U had het de voorbije maanden moeilijk om in uw kot te blijven? Voor Katie (Bella Thorne) is het een dagelijkse realiteit, want door haar zeldzame ziekte kan het kleinste contact met zonlicht haar fataal worden. Dat maakt haar relatie met Charlie (Patrick Schwarzenegger, zoon van) er niet makkelijker op. Midnight Sun legt het grootste struikelblok van het genre bloot: het romantiseren van ziekten. 'Een genetisch gemodificeerd jankfestijn waarin een terminale ziekte eruitziet als een Instagramfilter', vatte The Guardian het samen. Dat de makers niet lijken te weten wat de aandoening xeroderma pigmentosum precies inhoudt, hielp ook niet echt. Leeftijd 18 Ziekte SCID (severe combined immunodeficiency syndrome) Bekend van Everything, Everything (2017) Het is een vreemd nieuwbakken cliché: zieke girl meets al dan niet gezonde boy, worstelt met die onmogelijke liefde à la Romeo en Julia en besluit uiteindelijk dat ze ten volle wil genieten van het leven dat haar nog rest, wat de consequenties ook zijn. Het overkomt ook Maddy (Amandla Stenberg), die door haar ziekte en overbezorgde moeder als een kluizenaar leeft, tot ze een knappe nieuwe buurjongen krijgt. U kunt al raden wat er vervolgens gebeurt. Leeftijd 17 Ziekte mucoviscidose Bekend van Five Feet Apart (2019) Stella (Haley Lu Richardson) valt meteen in zwijm wanneer ze de cynische, rebelse Will (Cole Sprouse) ontmoet. Het probleem: ze hebben allebei mucoviscidose en moeten een dikke anderhalve meter uit elkaar blijven om infecties te vermijden. Sinds kort kunt u zich iets beter voorstellen hoe dat voelt. In een vlaag van jeugdige rebellie en verliefdheid besluiten ze hun grenzen af te tasten en enkele decimeters dichter bij elkaar te komen. Romantisch, volgens de makers. Compleet onverantwoord, volgens de mucogemeenschap. Leeftijd 17 Ziekte bipolaire stoornis Bekend van All the Bright Places (2020) Fictieve zieke jongens zijn om de een of andere reden zeldzamer dan hun vrouwelijke variant. Theodore Finch (Justice Smith) is een van de uitzonderingen. Zijn bipolaire stoornis zadelt hem op met ernstige stemmingswisselingen en suïcidale gedachten. Even lijkt er beterschap op komst wanneer hij een soulmate vindt in Violet (Elle Fanning), een getroebleerd meisje dat de dood van haar zus probeert te verwerken. Al snel steken zijn eigen problemen echter opnieuw de kop op. Mocht u er nog aan twijfelen: jonge filmliefhebbers zijn niet zo happig op zorgeloze puberliefde en happy ends.