Op de Europese Filmprijzen in Berlijn is 'The Favourite' van de Griekse regisseur Yorgos Lanthimos verkozen tot beste film van het jaar. De gelauwerde rolprent ging in Berlijn met nog zeven andere onderscheidingen aan de haal.

'The Favourite' is een zwarte komedie die zich afspeelt in het Engeland van de 18de eeuw. Twee dames, gespeeld door Emma Stone en Rachel Weisz, dingen er naar de gunst van Queen Anne, een rol die wordt vertolkt door de Britse actrice Olivia Colman.

De kostuumfilm van Lanthimos viel eerder al in de prijzen op de Oscars, de Golden Globes en op het filmfestival van Venetië. In Berlijn sleepte de prent ook prijzen in de wacht in de categorieën beste regisseur, beste actrice (Olivia Colman), beste comedy, cinematografie, montage, kostuumdesign en haar en make-up.

In de categorie voor beste film haalde 'The Favourite' het van 'J'accuse' van Roman Polanski, 'Dolor y gloria' van Pedro Almodóvar, 'System crasher' van Nora Fingscheidt, 'Il traditore' van Marco Bellocchio en 'Les misérables' van de Fransman Ladj Ly.

De Britse Olivia Colman (45) werd bekroond tot Beste Actrice, voor haar rol in 'The Favourite' van Yorgos Lanthimos. Die won eerder op de avond nog de prijs voor Beste Regie. Naast Colman waren nog genomineerd: Trine Dyrholm ('Queen of hearts'), Noémie Merlant en Adèle Haenel ('Portrait of a lady on fire'), Viktoria Miroshnichenko ('Beanpole') en Helena Zengel ('System crasher').

Antonio Banderas © AFP

Antonio Banderas werd verkozen tot beste acteur. Hij kreeg de prijs voor zijn rol in 'Dolor y gloria'. De andere genomineerden voor beste acteur waren Jean Dujardin ('J'accuse'), Pierfrancesco Favino ('Il traditore'), Levan Gelbakhiani ('And then we danced'), Alexander Scheer ('Gundermann') en Ingvar E. Sigurosson (A white, white day ).

De Belgische film 'Girl' van Lukas Dhondt greep naast de EFA People's Choice Award. Die publieksprijs ging naar 'Cold War' van Pawel Pawlikowski.

'Girl' won vorig jaar de prijs voor Europese ontdekking op het Europese filmfestival en werd toen genomineerd in de categorie beste film en beste acteur.