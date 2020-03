De zeventienjarige actrice Millicent Simmonds verovert de harten in Hollywood.

Leeftijd: 17

In het kort Actrice. Boegbeeld. Gaf Julianne Moore bijles. In het lang Weldra kunt u Millicent Simmonds aan het werk zien in A Quiet Place Part II. Daarin kruipt ze opnieuw in de huid van het dove meisje Regan, dat samen met haar gezin probeert te overleven in een wereld vol op geluid jagende monsters. Twee jaar geleden maakte het eerste deel van die stille horrorhit een ster van de destijds amper vijftienjarige actrice. Sindsdien was ze te zien in de Disney-reeks Andi Mack en de dramareeks This Close, van het dove duo Shoshannah Stern en Josh Feldman. Simmonds verloor zelf haar gehoor toen ze twaalf maanden was en communiceert bijgevolg al haar hele leven in Amerikaanse gebarentaal. Als kind dook ze graag met haar neus in de boeken, en haar liefde voor verhalen bracht haar al snel bij het plaatselijke theater. Haar eerste rol was die van Puck in A Midsummer Night's Dream. Toen haar dramaleraar hoorde dat Todd Haynes een doof meisje zocht voor zijn film Wonderstruck (2017), raadde hij Simmonds aan auditie te doen. Ze kreeg de rol, en voor ze het goed en wel besefte stond de twaalfjarige Simmonds op de set gebarentaal te leren aan haar tegenspeler Julianne Moore. Vijf jaar later is ze uitgegroeid tot een boegbeeld van de dove gemeenschap in Hollywood én een van de meest beloftevolle actrices van haar generatie. Een willekeurige quote 'Ik zou graag eens de slechterik spelen. Een spion die ook dubbelagent is, bijvoorbeeld. Of een moordenaar. Als het maar gevaarlijk is.' Te zien in: A Quiet Place Part II, vanaf 18/3 in de bioscoop.