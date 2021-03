2 star star star star star

Zack Snyders Zack Snyder's Justice League is heel erg Zack Snyder. De film is bombastischer, donkerder en coherenter dan de verguisde bioscoopversie uit 2017. Maar dat maakt er nog altijd géén sterk superheldenepos van.

Zo saai is de film, zo onwaarschijnlijk is het verhaal rond Justice League. Warner & DC Comics willen in navolging van het cinematic universe van concurrenten Disney & Marvel ook interactie tussen hun superhelden. De stuurknuppel van het DC Extended Universe wordt toevertrouwd aan regisseur Zack Snyder, bekend van 300 en Watchmen. Maar door een persoonlijk drama moet hij zich terugtrekken tijdens de post-productie van Justice League. In dat spektakelstuk tracht Batman collega's Wonder Woman, Aquaman, The Flash en Cyborg te overtuigen om samen te spannen om de in Batman v Superman: Dawn of Justice gesneuvelde Superman te reanimeren en achter Moeder Boxen aan te hollen voor Steppenwolf er planeet aarde mee onderwerpt. Warner, dat aan Snyders donkere visie was beginnen twijfelen, haalt er Joss Whedon bij, die voor Marvel Avengers op de rails had gezet. Whedon wil veel meer luchtigheid in de film en gooit het roer met onder meer reshoots radicaal om. November 2017 blijkt de pers noch het publiek de Snyder-Whedonmashup van de Batman-Superman-Wonderwomanmashup te lusten. Een alsmaar aanzwellende groep superfans is ervan overtuigd dat Warner Snyders veel betere versie achterhoudt en eist die met veel, aanhoudend kabaal op. De hashtag ReleasetheSnyderCut gaat viraal.Een afgewerkte Snyder Cut bestaat helemaal niet. Maar om van het gezaag af te zijn, het commercieel potentieel te benutten en streamingsplatform HBO Max met een stunt in de verf te zetten, krijgt Zack Snyder in 2020 carte blanche en een cheque van zeventig miljoen dollar om alsnog met zijn versie op de proppen te komen. Die is nu beschikbaar en de titel laat aan duidelijkheid niets te wensen over: Zack Snyder's Justice League.Hoewel er grotendeels met hetzelfde opnamemateriaal is gewerkt, verschilt Zack Snyder's Justice League frappant sterk van de bioscoopversie van Justice League. De Snyder cut is donkerder, grimmiger, bombastischer en alleen al door de grotere toonvastheid beter. De vrolijkere score van Danny Elfman is opnieuw ingeruild voor de originele bombastische score van Junkie XL. Zoals steeds aarzelt Snyder geen seconde om scènes met muziek nog dramatischer en grootsprakeriger te maken dan ze al waren. Hopelijk is Nick Cave goed betaald voor het gebruik van Push the sky away of There is a kingdom, want van de potsierlijke aanwending in de film wordt hij vast niet gelukkig.Het belangrijkste verschil is dat het in zes hoofdstukken opgedeelde Zack Snyder's Justice League twee keer zo lang duurt. Dat verhelpt het probleem van superhelden die elkaar voor de voeten lopen of er voor spek en bonen lijken bij te lopen. Vooral Cyborg komt deze keer een stuk beter uit de verf. Maar vier uur is oeverloos lang en een derdejaars student montage kan zo een uur wegsnyden uit deze supersize-versie op maat van de supersize-fans. Vooral de eerste 120 minuten zijn nodeloos uitputtend uitstel van het vuurwerk in de finale.In deze blockbusterloze tijden doet het natuurlijk deugd om herinnerd te worden aan de lol die aan hersenloze, donkere extravangza kan worden beleefd. De Snyder Cut wordt door enkele vooraanstaande filmjournalisten dan ook laaiend enthousiast onthaald. Maar cut the crap. Snyders actiescènes sleuren je met geweld mee, niet met finesse. Nuchter vastgesteld blijft Snyder doof voor pompeuze dialogen, verslaafd aan overdramatisering, verstoken van ritmegevoel en blind voor de gebreken van zijn frenetieke videogame-esthetiek. En zijn Batman verhoudt zich tot die van Nolan als een zondagsschilder tot Rubens.