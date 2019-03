Succesvolle musicalfilm met Marlon Brando en Frank Sinatra krijgt na ruim 60 jaar een remake

Ruim zestig jaar nadat Marlon Brando, Frank Sinatra, Jean Simmons en Viviane Blaine het New Yorkse gokcircuit uit de jaren '50 tot leven brachten in Guys and Dolls, is er nu een remake in de maak. Filmstudio TriStar Pictures, zie onder meer Labyrinth en Starship Troopers, won de strijd om de felbegeerde rechten.

Twee Golden Globes, diverse Oscarnominaties en een opbrengst van 20 miljoen dollar: Guys and Dolls van Amerikaans regisseur Joseph L. Mankiewicz was in 1955 een regelrecht succes. Het idee om er een remake van te maken houdt Hollywood dan ook al een hele tijd bezig. Jarenlang streden Amerikaanse productiehuizen waaronder Paramount Pictures om de rechten, maar het is TriStar Pictures - bekend van onder meer Labyrinth, Jerry Maguire en Starship Troopers - dat er nu mee gaat lopen, bevestigt Variety.

Guys and Dolls genoot al in 1950 faam als Broadwaymusical van Frank Loesser, Jo Swerling en Abe Burrows. Zij baseerden zich op de korte verhalen The Idyll of Miss Sarah Brown en Blood Pressure van auteur Damon Runyon en boekten succes met 1.200 voorstellingen in drie jaar tijd. Het verhaal van gokker Nathan Detroit die geld bij elkaar moet zien te krijgen voor een groot gokspel, overtuigt vijf jaar later ook regisseur Joseph L. Mankiewicz, die filmsterren Frank Sinatra, Jean Simmons en Viviane Blaine optrommelt voor zijn verfilming van de musical.

Nog eens 64 jaar later staat er dus een remake op til. Hoewel de geruchten de ronde doen dat Channing Tatum (Magic Mike) en Joseph Gordon-Levitt (Snowden) daar een rol in zouden krijgen, heeft TriStar deze nog niet officieel bevestigd. Volgens Empire zal de filmstudio wél samenwerken met Amerikaans filmproducent John Goldwyn, kleinzoon van Samuel Goldwyn, die de originele film produceerde. It's a family affair, dus.