Streaming-films eenmalig toegelaten voor Oscars vanwege coronacrisis

Vanwege de coronapandemie komen dit jaar ook eenmalig films in aanmerking voor een Oscar die niet in de cinema te zien waren, maar enkel via de streamingdiensten. Dat deelt de Academy dinsdagnacht in Los Angeles mee.

Normaal gezien moet een film zeker zeven opeenvolgende dagen in een cinema in LA te zien zijn voor ze in aanmerking komt voor een Oscar. Maar alle filmzalen in LA zijn al meer dan een maand gesloten vanwege de coronapandemie. Na een heropening van de cinema's geldt de tijdelijke versoepeling niet meer, klinkt het bij de Academy. De volgende Oscar-uitreiking staat gepland op 28 februari 2021.