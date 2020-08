Onze filmische zomerreis eindigt in Oakley Court, een neogotisch luxehotel aan de oevers van de Thames met een gruwelijk verleden.

Het hotel

Het hotel Veel Engelser dan afternoon tea op het gras aan de pittoreske oevers van de Thames en het in 1859 opgetrokken Oakley Court wordt het niet. Dat vond ook de excentrieke Fransman Ernest Olivier, die het neogotische landhuis in Berkshire in 1919 overnam en het na de Tweede Wereldoorlog uitleende aan een filmbedrijf dat de onderste verdiepingen gebruikte als filmset en de bovenste als kantoor. Hammer Film Productions was alweer naar elders verhuisd toen het geschiedenis schreef met bloedrode horrorfilms als The Curse of Frankenstein (1957) en Dracula (1958) maar keerde onder meer voor The Brides of Dracula (1960) en The Plague of the Zombies (1966) terug. No surprise there: met zijn overdaad aan spitsboogvensters, trapgevels, kantelen, ornamenten en versteende griffioenen is Oakley Court een perfect griezelkasteel. De gothic look verleidde ook de regisseurs van The Old Dark House (1963), Vampyres (1974), The Hound of the Baskervilles (1978) en tientallen andere films. Begin jaren tachtig pas werd het omgetoverd tot een romantisch luxehotel met 118 naar verluidt vredige kamers. De filmsOakley Court werd dus talloze keren gebruikt als filmdecor maar één film torent boven alle andere uit: The Rocky Horror Picture Show (1975). Bekijk hem in je eentje en je begrijpt amper waar de rockmusical en B-filmpastiche de reputatie van ultieme cultfilm aan dankt. Bekijk hem in het gezelschap van liefhebbers van camp, subversie en travestie die zonder schroom meezingen en -dansen en attributen als waterpistool en wc-rol bij de hand hebben en het wordt een sensatie. Sinds 1975 duiken die fans op bijna elke publieke vertoning in jarretelles op. Het verhaal: de tuttige verloofden Brad en Janet (Barry Bostwick en de jonge Susan Sarandon, rechts op de foto) belanden na autopech in het kasteel van de kierewiete Dr. Frank-N-Furter (Tim Curry), die net als zijn gevolg afkomstig is van de planeet Transsexual in het sterrenstelsel Transylvania. Nul keer raden in welk landhuis die extravaganza werd opgenomen. De minibarQueen Elizabeth moest niet ver stappen toen ze in 2009 in Oakley Court de negenhonderd jaar oude traditie van het ringen van de zwanen op de Thames bijwoonde. Windsor Castle bevindt zich op een boogscheut van het hotel. En steek behalve uw jarretelles ook uw wandelschoenen, zwembroek, golfclubs, rijlaarzen en trouwkostuum in uw koffer. De rijlaarzen om de Royal Ascot-paardenkoers in stijl bij te wonen, het trouwkostuum om net als duizenden bruidsparen voor u te profiteren van de fotogenieke omgeving.