Music, het regiedebuut van Sia, is op zijn zachtst gezegd gemengd onthaald. Daarmee plaatst de Australische singersongwriter zich in een lange traditie van muzikanten die misschien beter bij hun leest gebleven waren.

Hier moet u er nog een paar weken op wachten, maar in de Angelsaksische wereld is net Music uitgekomen, een langspeelfilm geregisseerd door de Australische popzangeres Sia. Dat ging niet onopgemerkt voorbij. Er zijn ook positieve geluiden te horen, maar de kritiek is vaak vernietigend. The Guardian noemt Music 'een potpourri van iemand die regenboogkleurige modder naar de muur gooit in de hoop dat er iets blijft plakken'. The Sydney Morning Herald hekelt de Teletubbies go Bollywood-esthetiek van een 'verbijsterend fiasco' dat nauwelijks hoeft onder te doen voor de filmversie van Cats. Kate Hudson speelt in het felgekleurde muzikale drama een drugdealer die moet zorgen voor Music, haar tot non-verbale communicatie gedwongen zus die aan autisme lijdt. Music wordt vertolkt door Maddie Ziegler, de piepjonge danseres die eerder de show stal in enkele van Sia's muziekvideo's. Dat laatste zorgde voor aanhoudende kritiek op Twitter: waarom had Sia niet voor een actrice met autismespectrumstoornis gekozen? Toen de zangeres zich daartegen verweerde, wakkerde ze de controverse en de negatieve buzz alleen maar aan. Begin deze maand verontschuldigde Sia zich voor de manier waarop ze autisme in beeld had gebracht. Ze overweegt nu de scènes met een in bedwang gehouden autistisch personage uit Music te verwijderen. Streamz verwelkomt ondertussen Cut Throat City, de derde langspeelfilm van RZA, die muziekgeschiedenis schreef met Wu-Tang Clan, en The Fanatic van Fred Durst, die met Limp Bizkit bewees dat muziekfans soms hardhorig zijn. De IMDb-rating van de drie films liegt er niet om: 3,5 op 10 voor Music, 4,1 voor de naargeestige stalkerfilm The Fanatic (slechts 3,9 te veel) en 4,8 voor Cut Throat City, dat maatschappijkritiek, gangsteractie en praatjes afwisselt. *** Niet alle muzikanten die zich aan een film wagen leveren een flop af. Zo hoeft Tom Barman zich bepaald niet te schamen voor Any Way the Wind Blows (2003) en maakte David Byrne een geinige cultfilm met True Stories (1986). Veel vaker was het resultaat een stuk minder, artistiek en/of commercieel. Bob Dylan scheurde zijn broek aan het door hem geregisseerde Renaldo and Clara (1978) . De vier uur lange mix van fictie en concertfragmenten uit zijn befaamde Rolling Thunder-tournee ontbreekt zelden als het over de schaarse mislukkingen in de carrière van de Nobelprijslaureaat gaat. Prince, dat andere muzikale genie, zag een klein fortuin in rook opgaan toen het door hem geregisseerde en aan hem opgehangen Under the Cherry Moon (1986) flopte. Hij was op het idee gekomen na het succes van de ook al om hem draaiende filmmusical Purple Rain (1984), die hij overigens niet zelf geregisseerd had. Zal meer om haar acteerprestaties dan om haar regietalent herinnerd worden: Madonna. De Queen of Pop speelde mee in onder meer Desperately Seeking Susan (1985), Dick Tracy (1990) en de musical Evita (1996). Twee keer vlijde ze zich ook in de regisseursstoel neer. Voor Filth and Wisdom (2008), een komedie over een Oekraïense crossdresser die van succes met een zigeunerpunkband droomt, liet ze zich inspireren door Visconti, Fellini, Godard en Pasolini. Alleen was dat er niet aan te zien. De pers maakte ook brandhout van W.E. (2011), haar film over de relatie tussen de Britse koning Edward VIII en een gescheiden Amerikaanse. Maar houden zulke debacles Madonna tegen? Allicht geïnspireerd door het succes van Bohemian Rhapsody en Rocketman wil ze zelf haar leven en carrière verfilmen. Met Diablo Cody, die Juno, Jennifer's Body en Young Adult schreef, beschikt ze daarvoor bovendien over een scenariste met haar op de tanden. Rockicoon Neil Young opteerde ervoor om onder een schuilnaam te regisseren. Als Bernard Shakey zat hij in 1982 voor Human Highway aan het stuur, een film waarin hij zelf ook te zien is aan de zijde van schermlegende Dennis Hopper. Hetzelfde pseudoniem gebruikte Young ook voor de concertfilm CSNY/Déjà vu, de experimentele, autobiografische muziekdocumentaire Journey through the Past en de ecologische sfeerfilm Greendale. En nee, Youngs talent als cineast evenaart zijn talent als rocker niet. *** Voor wie eigenlijk gewoon een Oscar op de schoorsteenmantel wil, is er voor muzikanten overigens een weg met iets meer kans op succes. Doe zoals Elton John, Lady Gaga, Adèle, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Prince, Stevie Wonder of Lionel Richie en schrijf een origineel nummer voor een film. Of voorzie een volledige film van muziek en mik op de Academy Award voor beste originele soundtrack, die David Byrne bijvoorbeeld won voor The Last Emperor (1987). En het is niet omdat je film flopt of de kritiek niet kan behagen dat het bijbehorende album hetzelfde lot beschoren is. Prince' soundtrack voor Purple Rain, met nummers als When Doves Cry en de titelsong, is een van de bestverkochte albums aller tijden. Parade, de plaat die zijn Under the Cherry Moon vergezelde, verkocht prima. Ice Cube heeft nooit geklaagd over de verkoop van de soundtrack van zijn regiedebuut The Players Club (1998). En Sia voorzag haar film van tien opvolgers voor hits als Chandelier en Cheap Thrills, te vinden op Music - Songs from and Inspired by the Motion Picture.