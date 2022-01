Screen Flanders investeert bijna 2,5 miljoen euro in 15 nieuwe audiovisuele producties, met een extra injectie van 960.000 euro van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). De extra middelen komen er vanwege de woelige tijden in de cultuursector.

Tot de lijst met ondersteunde producties behoren de internationale serie 'The Swarm', het tweede seizoen van de animatieserie 'De Smurfen', de documentaireseries 'Draw for Change!' en 'Mobutu' en de lange animatiefilms 'Allah n'est pas obligé', 'Le parfum d'Irak' en 'Vos en Haas redden het bos'. Ook de Vlaamse series 'De Twaalf' (seizoen 2), 'Exen', 'Fair Trade 2 - De weg terug' en 'Zonder Afspraak' kunnen op de steun van het fonds rekenen, naast de Vlaamse speelfilms 'Holy Rosita', 'Noise', 'Skunk' en 'WIL'.

'Onze Vlaamse producties worden wereldwijd bemind. De fictiereeks 'De Twaalf' bijvoorbeeld werd onlangs verkocht aan tal van landen en is te vinden op Netflix, ook 'De Smurfen' is een internationaal succes', zegt Crevits in het persbericht. 'Met deze steunmaatregel willen we Vlaanderen blijvend op de kaart zetten als creatieve en kwaliteitsvolle audiovisuele regio. Elke euro subsidie brengt ruim 8 euro investering op. Het zorgt voor extra werkgelegenheid en verdere professionalisering. Maar vandaag deelt de cultuursector in de klappen tijdens de coronacrisis. Daarom maak ik bij deze tweede oproep van 2021 uitzonderlijk een extra budget van bijna 1 miljoen vrij.'

Via jaarlijkse oproepen van Screen Flanders - een initiatief van het Agentschap Innoveren & Ondernemen in samenwerking met het Vlaams Audiovisueel Fonds - geeft de Vlaamse overheid met regelmaat audiovisuele producties die een deel van hun budget in het Vlaamse Gewest spenderen een financieel duwtje in de rug. Belgische (co)producenten kunnen via een oproep tot 400.000 euro terugbetaalbare voorschotten aanvragen voor hun audiovisuele uitgaven. Voor deze oproep variëren de steundedragen per project tussen 40.000 euro en 350.000 euro. (Belga)

