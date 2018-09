Schrijf u nu in voor de Focus Filmdag op 13/10 in Kinepolis Gent

Op de Focusfilmdag schotelt Knack Focus-filmorakel Dave Mestdach u dé 5 must-sees uit het programma van het Film Fest Gent voor. Dewelke dat zullen zijn, is nog een verrassing. Zeker is wel dat het evenement dit jaar plaatsvindt op zaterdag 13 oktober in Kinepolis in Gent.

Voor 55 euro per persoon geniet u bovenop de vijf voorstellingen ook nog van een verwelkoming met koffie en een lunch met open bar in de vipruimte van het festival.

De eerste film zal om 9.45 uur beginnen, de laatste om 19.30 uur. Tussendoor bent u ook een bevoorrechte getuige van de uitreiking van de Jo Röpcke Award, een filmprijs die Knack Focus sinds 2008 toekent aan een persoon die een verdienstelijke, opmerkelijke en creatieve bijdrage aan de Vlaamse film heeft geleverd.