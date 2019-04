'Sakawa' en 'Heartbound' winnen op Leuvens Docville-festival

Sakawa, de debuutfilm van de Belgisch-Ghanese regisseur Ben Asamoah, is op de slotavond van het Docville-filmfestival in Leuven bekroond met de Juryprijs voor Beste Nationale Documentaire.

De juryprijs in de internationale competitie ging naar de Deense film 'Heartbound: A Different Kind of Love Story' van Janus Metz en Sine Plambech. Het festival kreeg dit jaar 10.000 bezoekers over de vloer, dat zijn er meer dan vorig jaar.

'Sakawa' handelt over jonge Ghanezen die zich schuldig maken aan internetfraude door zich via Facebook te presenteren als een eenzame knappe dame op zoek naar een geliefde. Na contactname blijkt ze graag op bezoek te komen, maar als puntje bij paaltje komt heeft ze geld nodig om een visum aan te vragen. Regisseur Asamoah laat in de documentaire kennismaken met de mensen achter de mails. Ze slagen erin een schat aan data te verzamelen uit al het elektronisch afval dat er door het westen gedumpt wordt. Het blijkt tegelijk voor heel wat jonge mensen de enige weg uit de armoede.

'Heartbound: A Different Kind of Love Story' speelt zich af in een klein dorpje in het noorden van Denemarken waar opvallend veel mannen getrouwd zijn met Thaise vrouwen. Het is het werk van Sommai, een lokale koppelaarster die de meisjes al decennialang overbrengt van haar vroeger thuisdorp. Het is niet het verhaal van uitbuiting door rijke westerlingen, want dankzij Sommai die de meisjes verdedigt, opvolgt en coacht krijgt de eventuele relatie een evenwichtige en positieve insteek.

Door deze prijs komt de film overigens terecht op de longlist van de Oscars 2020. De Juryprijs in de Weten & Geweten Competitie ging naar 'One Child Nation' van Nanfu Wang & Jialing Zhang over de gruwelen van het Chinese beleid van massamoord en gedwongen sterilisatie om het één-kind-beleid op te leggen. In de nationale competitie was er een eervolle vermelding voor 'Inclusief' van Ellen Vermeulen en in de internationale competitie voor 'Minding the Gap' van Bing Liu.

De Docville publieksprijs zal morgen/vrijdag bekendgemaakt worden. Er kan nog tot donderdagnacht gestemd worden.