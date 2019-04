Roman Polanski is naar de rechter gestapt om zijn lidmaatschap van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences terug te eisen. Daar werd de Poolse regisseur vorig jaar uitgezet. De Academy heeft al aangegeven achter haar beslissing te blijven staan.

De Poolse regisseur Roman Polanski is naar de rechter gestapt om zijn lidmaatschap van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences terug te eisen. Dat is de organisatie die Oscars organiseert. Dat meldden verschillende media vrijdag.

De Academy besliste in mei vorig jaar dat Polanski en komiek Bill Cosby niet langer voldeden aan haar standaarden. Cosby werd vier maanden erna veroordeeld wegens seksueel misbruik. Polanski kan dan weer sinds de jaren zeventig de VS niet meer in, nadat hij daar eind jaren 70 een 13-jarig meisje misbruikt. Daarvoor bekende hij schuld en kwam hij op borgtocht vrij, maar hij vertrok naar het buitenland toen hem een nieuwe celstraf boven het hoofd hing. De Oscar die de regisseur in 2003 kreeg, voor The Pianist, kon hij daarom niet zelf ontvangen.

In een mededeling aan Variety zeggen zijn advocaten dat Polanski er werd uitgegooisd 'zonder waarschuwing en zonder een kans om te reageren.' Eerder stuurde Polanski al een stevige brief naar John Bailey, de voorzitter van de Academy, waarin hij vroeg dat de organisatie haar eigen regels respecteerde.

De Academy heeft inmiddels gereageerd op Polanski's gerechtelijke stappen. 'De stappen die we hebben ondernomen, waren eerlijk en redelijk. We blijven achter deze beslissing staan.'