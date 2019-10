Geselende stormwinden, gekmakende misthoorns en bonkige vuurtorenwachters: The Lighthouse is een van de markantste films van het jaar. En het lijkt erop dat u niet veel kansen zult krijgen om die nog op groot scherm te zien.

Willem Dafoe en Robert Pattinson spelen in The Lighthouse twee van de buitenwereld afgesneden vuurtorenwachters op een eiland dat geteisterd wordt door een eindeloze storm, boosaardige meeuwen en mysterieuze verschijningen. Je zou van minder gek worden. Het machtsspel tussen de bazige oude man en de jonge binnenvetter moet in zulke omstandigheden wel slecht aflopen.

...