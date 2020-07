Actrice Bernadette Beck haalt uit naar de makers van 'Riverdale' in een interview met Elle. Ze is niet te spreken over het gedrag op de set tegenover personages van kleur. 'Ik ben niet de eerste zwarte actrice die ze vragen om simpelweg in de achtergrond wat kauwgom te kauwen en er 'sassy' en gemeen uit zien.'

'Zonder enige reden werd ik in een heel slecht daglicht geplaatst. Ik begrijp dat er altijd sprake is van een protagonist en antagonist, maar mijn personage had zo weinig te vertellen dat ze niet eens als antagonist gezien kon worden.' 'Riverdale'-ster Bernadette Beck is niet mals voor de populaire Amerikaanse serie waarin ze Peaches 'N Cream vertolkt. Zo zegt ze als zwarte vrouw enkel gecast te zijn 'zodat de makers hun diversiteitsquota zouden halen.'

Body shamen, doodsbedreigingen en de bijkomende angstaanvallen waren dagelijkse kost voor Beck. Voor het jonge publiek van 'Riverdale' werd ze een makkelijk doelwit via haar personage. 'Sommigen zullen zeggen dat het maar een televisieprogramma is, maar ik denk na over de impact op lange termijn. Als we afgeschilderd worden als onaangenaam, onze personages geen ontwikkeling doormaken en we de 'vijand' blijven, dan tast dat onze publieke persona aan.' De actrice vreest dan ook verschillende kansen mis te lopen na 'Riverdale'.

Biseksuele geaardheid

'Onze witte collega's krijgen hopen schermtijd en hun personages maken een hele evolutie door. Zo krijgen ze meer fans en volgers met wie ze een emotionele band opbouwen. Als naar ons enkel gekeken wordt met minachting, welke invloed heeft dat op onze reputatie in de toekomst?', vraagt ze zich af. Beck zegt dat ze dergelijke zaken ook al vóór haar rol in 'Riverdale' meemaakte in de film- en televisie-industrie.

Naast de manier waarop schrijvers en regisseurs met zwarte mensen omgaan, ergert ze zich ook aan iets anders. 'Voor de rol van Peaches hadden de schrijvers van de show vooral interesse in biseksuele acteurs. Ook daarom werd ik gekozen, maar achteraf gezien was dat niet positief', vertelt de actrice. In de serie wordt Peaches' biseksualiteit volgens Beck gebruikt als een soort van fetisj en wordt haar personage overgeseksualiseerd. Zo verwijst ze naar een scene waarin Toni haar vraagt deel te nemen aan een trio. 'Peaches volgt haar zonder boe of ba het auditorium in. Ze krijgt gewoonweg geen eigen stem.'

Eerder kritiek

'Riverdale' vangt daarmee niet de eerste klappen van de cast over hoe op de set wordt omgegaan met zwarte acteurs. Eerder kwamen de scenaristen al onder vuur te liggen nadat actrice Vanessa Morgan, die de rol van Toni op zich neemt, onthulde dat ze als enige vaste zwarte personage in de gehele cast ook nog eens het minst werd betaald.

Morgan schreef daarbij op Instagram en Twitter dat ze de manier waarop media zwarte mensen portretteren, beu is. 'Ik ben het moe dat we afgeschilderd worden als criminele, gevaarlijke, kwade, enge mensen. Dat we als niet-dimensionele sidekicks worden gebruikt naast witte hoofdrolspelers. Of dat er met ons wordt gepronkt in de reclames, maar niet in de show zelf.' Ze voegde daaraan toe dat ze in de toekomst geen rollen meer zal aannemen die zwarte mensen op dergelijke manieren representeren.

