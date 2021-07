Richard Donner, regisseur van de eerste 'Superman'-film uit 1978, is overleden.

Richard Donner, regisseur van de eerste 'Superman'-film uit 1978, is overleden. Dat melden Amerikaanse media. Hij werd 91.

Donner regisseerde onder meer populaire films als 'The Omen' (1976), 'Leathal Weapon' (1987) - met Mel Gibson en Danny Glover -, en 'Scrooged' (1988). Zijn laatste film was '16 blocks' uit 2006.

In 'Superman' regisseerde hij onder meer Christopher Reeves en Marlon Brando.

Donner werkte ook mee aan verschillende televisiereeksen. Steven Spielberg, met wie Donner 'The Goonies' (1985) maakte, looft zijn overleden collega-regisseur: 'Hij had alles, echt alles. Hij was zo geliefd, ik kan gewoon niet geloven dat hij er niet meer is'.

