Acteur Reni Santoni is zaterdag op 81-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn vriendin Tracy Newman aan het magazine People en The Hollywood Reporter gemeld.

Televisiekijkers kennen Reni Santoni van tientallen Amerikaanse series. Zijn bekendste rollen waren pizzabakker Poppie in de sitcom Seinfeld (1994-1998) en aan de zijde van Clint Eastwood als politieagent Chico Gonzalez in de speelfilm Dirty Harry (1971). In nevenrollen was hij zowat overal present, zoals in Grey's Anatomy, Miami Vice en Lou Grant. Santoni acteerde ook in de detectivekomedie Dead Men Don't Wear layd en de actiefilm Cobra. Santoni is geboren in New York en stierf een natuurlijke dood, nadat hij maanden in een verpleeginstelling verbleef. (Belga)