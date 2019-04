Met een emotionele open brief vragen Mark en Joe Russo, de regisseurs van 'Avengers: Endgame', aan Marvelfans om het einde van de film nog niet te verklappen.

Het duurt nog meer dan een week voor Avengers: Endgame in de zalen komt, maar het einde van de film staat nu al op het internet. Dat berichtten verschillende Amerikaanse media dinsdag. Het gaat om een smartphone-opname van vijf minuten, wellicht tijdens een testscreening gemaakt. Wie het einde van de film wil kennen, hoeft enkel maar te googelen.

Dat is om meer dan één reden een ramp voor de makers. Avengers: Endgame is de opvolger van Avengers: Infinity War, een film die vorig jaar 2 miljard dollar opbracht, en heeft dus ook het potentieel om bijzonder veel winst te maken. Bovendien is de film het sluitstuk van de derde fase in het Marvel Cinematic Universe, die alle films tussen Captain America: Civil War en Endgame beslaat, en ook van The Infinity Saga, het geheel van de eerste drie fases in het universum dat in totaal 22 films omvat.

Mark en Joe Russo, de regisseurs van Endgame, hebben als reactie een open brief gepost op de sociale media in een poging om de meubelen nog enigszins te redden. 'Wanneer je de film ziet, spoil hem alsjeblief niet voor anderen, zoals je ook niet zou willen dat de film voor jou wordt gespoild. Onthoud dat Thanos nog steeds jouw stilzwijgen vraagt', schrijven ze.

In de aanloop naar Infinity War kropen de regisseurs trouwens al eens in hun pen en verwezen ze ook naar Thanos, zowat de grote vijand in die film. Als reactie gaven al heel wat Marvelfans op social media aan geen spoilers te willen zien of horen en de broers te steunen in hun missie om alles geheim te houden.

Ook de makers van Game of Thrones, nog een popcultuurfenomeen dat op haar laatste benen loopt, hebben de afgelopen weken alles op alles gezet om spoilers te vermijden. Lees hier meer over hun draconische veiligheidsmaatregelen.