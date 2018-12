Regisseur Ringo Lam, die Tarantino inspireerde tot 'Reservoir Dogs', overleden

Regisseur Ringo Lam is op 63-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Amerikaanse filmblad Variety, dat verschillende Hongkongse media als nieuwsbron aanhaalt, op zijn website.

Lam regisseerde in zijn carrière 25 langspeelfilms, waarvan de meeste in Hongkong, maar zal in onze contreien vooral herinnerd worden als de regisseur van Lung Fu Fong Wan (City on Fire), de film waarvan Quentin Tarantino het verhaal en hele scènes leende voor Reservoir Dogs. Beide werden in 1994 vergeleken door Mike White in de korte documentaire Who Do You Think You're Fooling?

In drie van Lams films - Maximum Risk, In Hell en Replicant - speelde de Belgische acteur Jean-Claude Van Damme de hoofdrol. Hij toonde op Twitter zijn verdriet om Lams overlijden.