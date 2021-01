Patty Jenkins, de regisseur van 'Wonder Woman 1984' wil dat er meer variatie komt in superheldenfilms. Ze is bang dat de films anders niet meer relevant genoeg zouden zijn voor volgende generaties.

De ambities van Jenkins gaan verder dan enkel vrouwen in superheldenfilms krijgen, ze wil op alle vlakken meer variatie zien in het genre. Een superheld moet niet alleen de slechterik verslaan, maar ook de mensheid verbeteren.

Ze sprak zich uit over haar wensen op Twitter, toen een fan haar een compliment gaf over 'Wonder Woman 1984'. De fan vond de film 'verfrissend', waarop Jenkins antwoordde dat ze erg dankbaar is en vindt dat er nog meer diversiteit nodig is in dit genre films, omdat ze 'de grote metafoor van onze tijd zijn'.

De film is sins vorige maand te zien en bracht tot nu toe al meer dan 100 miljoen dollar op. Door het overdonderende succes zal de derde film in de serie sneller dan verwacht uitgebracht worden.

De ambities van Jenkins gaan verder dan enkel vrouwen in superheldenfilms krijgen, ze wil op alle vlakken meer variatie zien in het genre. Een superheld moet niet alleen de slechterik verslaan, maar ook de mensheid verbeteren. Ze sprak zich uit over haar wensen op Twitter, toen een fan haar een compliment gaf over 'Wonder Woman 1984'. De fan vond de film 'verfrissend', waarop Jenkins antwoordde dat ze erg dankbaar is en vindt dat er nog meer diversiteit nodig is in dit genre films, omdat ze 'de grote metafoor van onze tijd zijn'. De film is sins vorige maand te zien en bracht tot nu toe al meer dan 100 miljoen dollar op. Door het overdonderende succes zal de derde film in de serie sneller dan verwacht uitgebracht worden.