John Singleton, de regisseur van onder meer Boyz n the Hood en Poetic Justice, is overleden. De invloedrijke filmmaker werd als eerste zwarte genomineerd voor de Oscar voor beste regisseur.

Met zijn debuut Boyz n the Hood schoot Singleton in 1991 meteen raak. Tot op vandaag staat de controversiële culthit met onder anderen Cuba Gooding Jr., Laurence Fishburne en Ice Cube in de cast, te boek als een van de beste hiphopfilms ooit. Hij leverde Singleton twee Oscarnominaties op, waarvoor die voor beste regisseur. Die kreeg hij trouwens als eerste zwarte ooit: na hem volgden enkel nog Lee Daniels, Barry Jenkins, Spike Lee en Jordan Peele.

Na zijn eerste succes maakte Singleton onder meer Poetic Justice, met Janet Jackson en 2Pac, Shaft en2 Fast 2 Furious, maar hij haalde zelden of nooit nog het niveau van zijn debuut. Twee jaar geleden stond hij mee aan de wieg van de FX-reeks Snowfall.

Singleton, die ook naast de set opkwam voor zwarte acteurs en filmmakers, kreeg bijna twee weken geleden een beroerte. Vervolgens belandde hij in een coma en moest hij kunstmatig beademd te worden. Maandag maakte de familie bekend daarmee te zullen stoppen. Singleton. werd 51 jaar en laat vijf kinderen na.