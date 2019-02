Regisseur Alejandro González Iñárritu wordt juryvoorzitter in Cannes

De Mexicaanse filmregisseur Alejandro González Iñárritu zit in mei de jury van het filmfestival in Cannes voor. Dat maakte de organisatie woensdag bekend.

De cineast, bekend van films als Birdman en The Revenant, debuteerde in 2000 op de Croisette met Amores Perros en haalde met zijn virtual reality-project Carne y Arena nog de officiële selectie in 2017. Iñárritu reageert in de persaankondiging dan ook tevreden: 'Cannes is belangrijk voor mij geweest sinds het begin van mijn carrière. Ik ben vereerd om dit jaar terug te komen met de bijzonder grote eer om de jury voor te zitten.' Hij belooft zijn taak uit te voeren 'met passie en toewijding'.

Iñárritu is de eerste Mexicaan die de functie krijgt en volgt Cate Blanchett op. De afgelopen jaren kregen onder meer Pedro Almodóvar, de gebroeders Coen en Steven Spielberg de eer. Het festival van Cannes loopt van 14 tot 25 mei.