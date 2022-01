De film "Power of the Dog" heeft maandag de Golden Globes voor beste dramafilm, beste regisseur en beste mannelijke bijrol gewonnen. De film wordt zo de tweede film geregisseerd door een vrouw die de award voor beste dramafilm binnen haalt. Ook "West Side Story" doet het erg goed, met awards voor de beste comedyfilm, beste actrice in een comedy en beste vrouwelijke bijrol.

De sombere western van Jane Campion was een van de grote favorieten voor de Golden Globes, met zeven nominaties. Campion volgt als tweede vrouw in de voetsporen van Chloé Zhao, van wie de film "Nomadland" vorig jaar de Golden Globe voor beste dramafilm won. Kodi Smit-McPhee kreeg daarnaast de Golden Globe voor beste mannelijke bijrol.

De remake van de musical "West Side Story" door Stephen Spielberg was vier keer genomineerd, en kon dus drie nominaties verzilveren. Enkel Spielberg zelf grijpt naast het beeldje voor de beste regisseur, dat dus naar Jane Campion ging.

Rachel Zegler kreeg de award voor beste actrice in een komedie, Ariana DeBose die voor de beste vrouwelijke bijrol. De award voor de beste actrice in een drama ging naar Nicole Kidman voor haar rol in "Being the Ricardos", Will Smith krijgt de award voor beste acteur in een dramafilm, voor "King Richard".

De Golden Globe voor beste acteur in een musical of comedy ging naar Andrew Garfield voor "Tick, tick... Boom!". De Golden Globe voor de beste animatiefilm ging naar Encanto", "Dune" kreeg de prijs voor de beste originele muziek. De andere grote filmfavoriet naast "Power of the Dog", "Belfast", wist slechts één van zijn zeven nominaties te verzilveren: die voor beste screenplay.

De HBO-show Succession won de Golden Globe voor beste dramaserie. Jeremy Strong won voor zijn rol in de reeks de award voor beste acteur in een drama en wint zo onder meer van zijn "Succession"-collega Brian Cox. De derde award voor de reeks gaat naar Sarah Snook, voor de beste vrouwelijke bijrol in een televisieserie.

De Golden Globes verliepen dit jaar in mineur: er was geen publiek, rode loper of televisieuitzending of livestream. In plaats van een show met pakkende speeches, moesten de filmliefhebbers het dit jaar dus stellen met een reeks weinig tot de verbeelding sprekende tweets.

NBC, dat het gala sinds 1996 uitzendt, trok in mei de stekker uit de tv-uitzending. Die beslissing kwam er nadat uit onderzoek van de krant Los Angeles Times in februari bleek dat onder de 87 leden met stemrecht van de Hollywood Foreign Press Association (HFPA), die de awards uitdeelt, geen enkele zwarte persoon zat. Er kwamen ook gedetailleerde beschuldigingen van financiële en ethische tekortkomingen binnen de groep naar voren. In de maanden die daarop volgden, heeft de HFPA dan ook haar statuten herzien. Er werden 21 nieuwe leden toegevoegd, onder wie zes zwarten, en er werd een chief diversity officer aangesteld. De inspanningen leken echter onvoldoende en verschillende acteurs spraken zich openlijk uit tegen de hervormingen.

De sombere western van Jane Campion was een van de grote favorieten voor de Golden Globes, met zeven nominaties. Campion volgt als tweede vrouw in de voetsporen van Chloé Zhao, van wie de film "Nomadland" vorig jaar de Golden Globe voor beste dramafilm won. Kodi Smit-McPhee kreeg daarnaast de Golden Globe voor beste mannelijke bijrol. De remake van de musical "West Side Story" door Stephen Spielberg was vier keer genomineerd, en kon dus drie nominaties verzilveren. Enkel Spielberg zelf grijpt naast het beeldje voor de beste regisseur, dat dus naar Jane Campion ging. Rachel Zegler kreeg de award voor beste actrice in een komedie, Ariana DeBose die voor de beste vrouwelijke bijrol. De award voor de beste actrice in een drama ging naar Nicole Kidman voor haar rol in "Being the Ricardos", Will Smith krijgt de award voor beste acteur in een dramafilm, voor "King Richard". De Golden Globe voor beste acteur in een musical of comedy ging naar Andrew Garfield voor "Tick, tick... Boom!". De Golden Globe voor de beste animatiefilm ging naar Encanto", "Dune" kreeg de prijs voor de beste originele muziek. De andere grote filmfavoriet naast "Power of the Dog", "Belfast", wist slechts één van zijn zeven nominaties te verzilveren: die voor beste screenplay. De HBO-show Succession won de Golden Globe voor beste dramaserie. Jeremy Strong won voor zijn rol in de reeks de award voor beste acteur in een drama en wint zo onder meer van zijn "Succession"-collega Brian Cox. De derde award voor de reeks gaat naar Sarah Snook, voor de beste vrouwelijke bijrol in een televisieserie. De Golden Globes verliepen dit jaar in mineur: er was geen publiek, rode loper of televisieuitzending of livestream. In plaats van een show met pakkende speeches, moesten de filmliefhebbers het dit jaar dus stellen met een reeks weinig tot de verbeelding sprekende tweets. NBC, dat het gala sinds 1996 uitzendt, trok in mei de stekker uit de tv-uitzending. Die beslissing kwam er nadat uit onderzoek van de krant Los Angeles Times in februari bleek dat onder de 87 leden met stemrecht van de Hollywood Foreign Press Association (HFPA), die de awards uitdeelt, geen enkele zwarte persoon zat. Er kwamen ook gedetailleerde beschuldigingen van financiële en ethische tekortkomingen binnen de groep naar voren. In de maanden die daarop volgden, heeft de HFPA dan ook haar statuten herzien. Er werden 21 nieuwe leden toegevoegd, onder wie zes zwarten, en er werd een chief diversity officer aangesteld. De inspanningen leken echter onvoldoende en verschillende acteurs spraken zich openlijk uit tegen de hervormingen.