De organisatie van de World Soundtrack Awards, die deel uitmaken van Film Fest Gent, heeft de eerste genomineerden voor de negentiende editie bekendgemaakt. De opvallendste kanshebbers zijn Post Malone en Annie Lennox.

Zowel Post Malone als Annie Lennox kunnen in oktober de prijs krijgen voor Beste Originele Filmsong tijdens de World Soundtrack Awards (WSA). Dat maakte Film Fest Gent, dat het prijzengala organiseert, dinsdag zelf bekend. Post Malone kan winnen met Sunflower, zijn nummer voor Spider-man: Into the Spider-Verse, en Lennox met Requiem for a Private War, dat ze schreef voor A Private War. De twee krijgen concurrentie van het onvermijdelijke Shallow uit A Star is Born, ingezongen door Lady Gaga en Bradley Cooper, The Place Where Lost Things Go uit Mary Poppins Returns en When a Cowboy Trades his Spurs for Wings uit The Ballad of Buster Scruggs, de laatste film van de broers Coen.

Ook in twee andere categorieën kennen we nu de genomineerden. Drie componisten kunnen worden verkozen tot de beste filmcomponist van het jaar: Nicholas Britell (onder meer If Beale Street Could Talk en Vice), John Powell (How to train Your Dragon: The Hidden World) en Alan Silvestri (onder meer Avengers: Endgame en Welcome to Marwen).

Ook voor de beste tv-componist is er sinds enkele jaren een prijs. De genomineerden zijn Kris Bowers (onder meer When They See Us en For the People), Ramin Djawadi (Game of Thrones en Jack Ryan), Murray Gold (Years and Years en Gentleman Jack), Hildur Guðnadóttir (Chernobyl en Trapped) en Jeff Russo (onder meer Legion en The Umbrella Academy).

Op 18 oktober weten we wie met de prijzen gaat lopen. Dan vindt het gala van de World Soundtrack Awards plaats, met als speciale gast componist Marco Beltrami, bekend van zijn soundtracks voor de Scream-films.