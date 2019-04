'Patser', 'Girl' en 'Niet schieten' tillen Belgisch filmjaar de hoogte in

Vlaamse producties en coproducties hebben afgelopen jaar 2,2 miljoen bezoekers naar de Belgische bioscopen gelokt. Dat is een stijging met 38 procent ten opzichte van de 1,7 miljoen bezoekers in 2017. Dat staat te lezen in het Jaarverslag van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF).

De top drie van best bekeken Vlaamse speelfilms in de Belgische bioscopen in 2018 bestaat uit Patser, Niet schieten en Girl. Patser lokte 366.113 bezoekers, Niet schieten trok 356.166 bezoekers in 2018, op 1 maart 2019 stond de teller op 401.136. Girl haalde 248.003 bezoekers in 2018 en klokte op 1 maart af op 276.731. Samen met de andere Vlaamse films lokten ze in 2018 2,2 miljoen bezoekers, een half miljoen meer dan jaar ervoor.

De forse stijging moet wel gekaderd worden: door het relatief lage aantal releases vertoont het bezoekerstotaal voor Vlaamse films van jaar tot jaar sterke pieken en dalen. Het afgelopen jaar werd dus een sterke overloop opgetekend: in 2018 gerealiseerde bezoekerscijfers van films die eind 2017 in de zalen verschenen, zoals FC De Kampioenen 3: Kampioenen Forever en K3 Love Cruise. De overloop was goed voor 20 procent van het totale resultaat.

Meer succes dan Girl alleen

In het buitenland hebben de Vlaamse films en tv-reeksen een boerenjaar achter de rug. In totaal werden 71 Vlaamse titels 104 keer geselecteerd voor de 40 belangrijkste internationale film- en televisiefestivals, waaronder die van Cannes, Toronto, en Berlijn. In totaal werden in 2018 wereldwijd bijna 300 prijzen uitgereikt aan Vlaamse (co)producties.

De grote blikvanger was uiteraaard Girl die vier prijzen wegkaapte in de Officiële Selectie, waaronder de Caméra dOr voor beste debuut. Meteen de start van een succesvolle internationale carrière, met onder meer prestigieuze prijzen op de festivals van Londen, San Sebastián en Zürich, de debuutprijs van de European Film Awards en nominaties voor de Golden Globes en de Césars. Maar ook enkele animatieprojecten deden het goed: Ce magnifique gâteau! ging in wereldpremière in Cannes, kaapte een European Animation Award weg en werd genomineerd voor een Annie Award, terwijl Bloeistraat 11 in Annecy werd bekroond met de Cristal du court métrage.

Bovendien werden de experimentele kortfilm It en de documentaire Ceres geselecteerd voor de Berlinale en ging Sakawa in wereldpremière tijdens IDFA. Fictiereeks De dag was geselecteerd voor Séries Mania en Undercover stond op het programma van het nieuwe Canneséries-festival.

Sommige talenten gingen aan het werk in het buitenland: Adil El Arbi en Bilall Fallah werden begin 2018 door Variety getipt als een van de 10 Directors to Watch en werken sindsdien aan de regie van Bad Boys For Life. Felix Van Groeningen kreeg de Hollywood Breakthough Director Award voor zijn Amerikaans debuut Beautiful Boy. De coproductie Kursk, met Matthias Schoenaerts in de hoofdrol, ging in Toronto in wereldpremière en regisseur Gilles Coulier tekende een contract bij het Britse Independent Talent Group.

Films op tv: De Witte niet versleten

Op de Vlaamse televisieomroepen waren het afgelopen jaar 94 Vlaamse speelfilms, 23 korte films en 21 VAF- of Screen Flanders-gesteunde reeksen te zien. De best bekeken Vlaamse speelfilm op tv was FC De Kampioenen 2: Jubilee General met 1.203.792 kijkers, op afstand gevolgd door De Witte van Sichem uit 1980 (810.734) en Koko Flanel uit 1990 (669.417).

Bij de VAF-gesteunde fictiereeksen haalden Salamander 2 (691.153 kijkers, marktaandeel van 25,2 procent), De infiltrant (678.759, 27 procent) en Gevoel voor tumor (553.714, 21,4 procent) het grootste aantal kijkers.