Patrick Duynslaegher stopt als programmadirecteur van Film Fest Gent

Film Fest Gent 2018, de 45ste editie van het grootste Vlaamse filmfestival, is het slotakkoord van Patrick Duynslaegher geworden. Hij geeft de functie van programmadirecteur door aan Wim De Witte, maakt de organisatie van Film Fest Gent woensdag bekend. De Witte stelt al sinds 2000 mee het programma samen en kent het festival dus door en door.

Duynslaegher was sinds 2011 artistiek directeur in Gent. Daarvoor was hij bijna veertig jaar filmjournalist voor Knack en Knack Focus. Van dat laatste blad was hij ook een tijd hoofdredacteur. Hij werkte ook mee aan enkele filmmuziekprogramma's voor Klara.

Dat hij op zijn 65ste zou stoppen, stond volgens Duynslaegher al vast toen hij als directeur startte. 'Natuurlijk gebeurt dit met een zekere pijn in het hart, maar ook in de overtuiging dat Film Fest Gent een stralende toekomst heeft en zijn positie als grootste cinefiel evenement in België nog kan versterken.' Duynslaegher blijft wel nog actief op de achtergrond bij vooral het muziekprogramma. Als filmconsulent zal hij volgens de organisatie van Film Fest Gent verder invulling geven aan het Classics-programma en de Talkies, de maandelijkse live-talkshow in de Gentse bibliotheek De Krook.

Claire Tillekaerts, voorzitter van de raad van bestuur van Film Fest Gent, dankt Duynslaegher in een persbericht en zegt dat ze blij is met De Witte als opvolger. 'De keuze voor Wim garandeert, gezien de belangrijke bijdrage die hij de voorbije jaren had in het tot stand komen van het programma, dat we de ambitie voor het festival verder kunnen uitbouwen op waar het festival vandaag voor staat.'

Het 46e Film Fest Gent loopt van 8 tot en met 18 oktober 2019 in Kinepolis Gent, Studio Skoop, Sphinx, Vooruit, KASKcinema en Capitole Gent. Meer info op filmfestival.be.