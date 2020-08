Het Grandhotel Pupp in het Tsjechische Karlsbad ontving niet alleen James Bond, u herkent het ook als The Grand Budapest Hotel. Toch?

In pandemietijden zijn er nog altijd filmhotels om naartoe te trekken.

Het hotel

Geschiedenis, grandeur, kristallen kroonluchters, interieurs die zich kunnen meten met de fabelachtige locatie: Grandhotel Pupp heeft alles wat je van een grand hotel verwacht. Het overschouwt het stadje Karlsbad (Karlovy Vary in het Tsjechisch), gesticht door de Boheemse koning Karel IV en bekend om de warmwaterbronnen waar Napoleon en Mozart genazen van stress. Goethe, Bach en Wagner woonden zowat in het kuurhotel, met een geschiedenis die teruggaat tot 1701. De huidige monumentale gebouwen dateren van 1894, de neobarokke gevel van 1907. De Duitsers gebruikten het tijdens de Tweede Wereldoorlog als hospitaal voor officieren. De communisten maakten er het Grandhotel Moskva van, bedoeld om arbeiders, boeren en generaals te laten verpozen. De oude naam werd meteen na de Fluwelen Revolutie van 1989 in ere hersteld. De traditie om de elite te vertroetelen ook.

De films

Regisseur Wes Anderson maakte er destijds geen geheim van dat de stijl en geschiedenis van het Pupp zijn voornaamste bron van inspiratie waren voor het Grand Budapest Hotel in zijn gelijknamige film uit 2014. Daar kun je inderdaad niet naast kijken, maar wat u in de film ziet, vindt u niet in Karlsbad. De gevel is een miniatuur, de interieurs werden nagebouwd in een verlaten winkelpaleis in Görlitz. Waar u wel kunt overnachten, is het praalhotel waar James Bond (Daniel Craig) in Casino Royale (2007) flirt en dineert met Vesper Lynd (Eva Green), alvorens te pokeren met Le Chiffre (Mads Mikkelsen) en weg te scheuren in een Aston Martin DBS. Zogezegd speelt dat alles zich af in Montenegro, in Hotel Splendide, maar u ziet het Grandhotel Pupp.

De minibar

De unieke locatie en majestueuze inrichting hebben nog veel meer filmploegen naar het Karlsbad gelokt. Marion Cotillard imiteerde er Edith Piaf voor La vie en rose. Queen Latifah en Gérard Dépardieu namen er Last Holiday op, Jackie Chan Shanghai Knights en Nastassja Kinski de tv-film The Ring.

Het hotel is bovendien het epicentrum van het filmfestival van Karlsbad. Weet tijdens het genieten van de spa, de zoutgrot en de neobarokke feestzaal dat Gregory Peck, Robert Pattinson, John Travolta en Catherine Deneuve u voor waren.

