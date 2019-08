In de Verenigde Staten is donderdag de Amerikaanse documentairemaker D.A. Pennebaker overleden. Dat meldt zijn zoon Frazer zondag aan de Hollywood Reporter. Pennebaker kreeg in 2013 een Oscar voor zijn volledige oeuvre.

In de jaren zestig was Pennebaker één van de pioniers van de "directe cinema". Hij hield zich bezig met authenticiteit en de weergave van het dagelijks leven en filmde vaak met een handcamera.

Pennebaker hield zich voornamelijk bezig met rock- en popmuziek. Zo maakte hij "Don't Look Back" (1967), een portret van Bob Dylan tijdens zijn tournee door Groot-Brittannië, en de concertfilm "Monterey Pop", over het legendarische Monterey-festival van 1967 in Californië. Hij draaide ook de documentaire en concertfilm "Ziggy Stardust and The Spiders from Mars", over het laatste concert dat David Bowie in 1973 gaf als Ziggy Stardust.

Pennebaker en zijn vrouw Chris Hegedus, ook een documentairemaker © Getty

In "The War Room" (1993) behandelde hij de presidentscampagne van Bill Clinton. Pennebaker werkte vaak samen met zijn vrouw Chris Hegedus, die ook documentairemaker was en met wie hij in 1982 trouwde. Pennebaker stierf donderdag in zijn huis op Long Island een natuurlijke dood. Hij werd 94 jaar.