Oscaruitreiking 2021 twee maanden uitgesteld

De Oscars, de belangrijkste prijzen in de filmwereld, worden volgend jaar niet in februari uitgereikt, maar twee maanden later op 25 april.

Het nieuws werd door de Academy of Motion Picture Arts and Sciences gemeld, de organisatie achter de Oscars maandag. Een en ander heeft te maken met het coronavirus. Om in aanmerking te komen voor de Oscars is de periode van een jaar ook verlengd: wie kans wil maken volgend jaar, moet tussen 1 januari 2020 en 28 februari 2021 een film indienen. Het nieuws werd door de Academy of Motion Picture Arts and Sciences gemeld, de organisatie achter de Oscars maandag. Een en ander heeft te maken met het coronavirus. Om in aanmerking te komen voor de Oscars is de periode van een jaar ook verlengd: wie kans wil maken volgend jaar, moet tussen 1 januari 2020 en 28 februari 2021 een film indienen.